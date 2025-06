Defensores de Derechos Humanos critican falta de protección para Javier Hércules

Entre otras sugerencias que se dieron en relación a la seguridad de Javier Hércules y otros comunicadores de la región, fue la de emitir una alerta temprana destacando la importancia del trabajo periodístico para la sociedad y la investigación oportuna del primer atentado; ninguna de estas dos cosas se hizo, según Meza.

"Hubieran sido medidas más más idóneas, más radicales en ese momento. Siento que sí se tomaron algunas medidas que le favorecieron, pero no se abordó el fondo el problema. Era desactivar la amenaza, de que los perpetradores supieran de que los periodistas de Santa Rosa de Copán no no están solos y que la institucionalidad funciona, pero no, esa institucionalidad les da la espalda", fustigó la directora de Asopodehu.