Un muerto y seis heridos al volcar pick-up en la carretera CA-5, cerca de Palmerola

Tegucigalpa, Honduras.- Un muerto y seis personas heridas es el resultado de un fatal accidente de tránsito que se ha registrado la mañana de este sábado 7 de febrero en la carretera CA-5, a inmediaciones del aeropuerto Palmerola, en Comayagua. La tragedia ocurrió en el sector de Las Cañas, cuando el conductor del vehículo pick-up en el que se transportaban, perdió el control y se dio vuelta, quedando con las llantas hacia arriba.

Debido al fuerte impacto, los ocupantes resultaron heridos quienes fueron trasladados por personas que circulaban por el sector hasta el Hospital Santa Teresa de Comayagua y uno de ellos falleció al instante y el cuerpo quedó tirado en medio de los dos carriles. Personal del Cuerpo de Bomberos llegó al lugar para atender la emergencia que minutos antes se les había reportado, donde encontraron que un hombre estaba tirado en medio de los dos carriles y no presentaba signos vitales, sin que se diera a conocer la identidad. Mientras que los seis heridos ya habían sido trasladados al centro asistencial para recibir asistencia médica, donde se dijo que uno de ellos presentaba severos golpes en la cabeza.