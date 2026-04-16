Denuncian posible nombramiento irregular en el Mecanismo de Protección

Tegucigalpa, Honduras.- La titular de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), Leda García Pagán, estaría por nombrar a un exasesor del gobierno de la presidenta Xiomara Castro como director del Mecanismo Nacional de Protección, según denuncias públicas difundidas en las últimas horas.

La periodista y defensora de derechos humanos, Dina Meza, señaló en el medio Pasos de Animal Grande que esta designación podría concretarse este jueves 16 de abril, lo que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos.

Lo alarmante de la situación no sería la cercanía que tenía con la anterior administración el posible candidato a ocupar el cargo, sino que el concurso de selección habría carecido de transparencia. Entre las irregularidades se menciona que el nombramiento realmente debería recaer en el fiscal adjunto del Ministerio Público y no en Pagán.

Por otro lado, de acuerdo con la denuncia, el posible nombramiento de Cristóbal Martínez, ex asesor de Castro, podría provocar desconfianza entre los beneficiarios del Sistema de Protección, debido a antecedentes de manejo politizado en administraciones anteriores.