Gobierno, ONU y organizaciones impulsan Plan de Acción Humanitaria 2026

Tegucigalpa, Honduras.-Autoridades gubernamentales, representantes del Sistema de Naciones Unidas y organizaciones, sostuvieron un encuentro para avanzar en la articulación y su financiamiento del Plan de Acción Humanitaria 2026. El Análisis de Necesidades Humanitarias Remanentes 2026 identificó que 1.4 millones de personas continúan enfrentando necesidades humanitarias en 33 municipios de Honduras. En respuesta a ello, el Plan de Acción Humanitaria 2026, presentado recientemente por el gobierno y la Red Humanitaria, que está compuesta por más de 60 organizaciones humanitarias y es liderada por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) y Naciones Unidas, requiere de 75 millones de dólares para alcanzar a 825,000 personas que urgen se les brinde ayuda.

El Plan propone acciones coordinadas para proteger vidas, fortalecer servicios esenciales, ampliar la preparación ante emergencias y apoyar a los gobiernos locales y nacional en la gestión de riesgos. Es por eso que es necesario y fundamental una acción humanitaria articulada y complementaria a las acciones del Estado. La subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Evelyn Bautista, estuvo en el encuentro con el Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, y el Subsecretario de Copeco, Nelson Márquez. A la reunión de trabajo se sumaron representantes de agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas, y de organizaciones no gubernamentales internacionales, con el objetivo de avanzar en la estrategia conjunta orientada en atender las necesidades humanitarias de la población a través del Fondo Humanitario Regional para América Latina y el Caribe (RHPF LAC, por sus siglas en inglés).