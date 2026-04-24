Manipuló cámaras, tiró el cuerpo al sótano y huyó: abogado que mató a su clienta en Roatán

Agentes policiales realizaron la captura del abogado Carlos Mauricio Cálix Ponce, señalado por el asesinato de su clienta de origen estadounidense, Susan Joanne Johnston, en Roatán, Islas de la Bahía, registrado al mediodía del pasado viernes 27 de febrero. ¿Manipuló las cámaras y la escena del crimen? A continuación los detalles.
Según el reporte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Cálix Ponce, quien era apoderado legal de Johnston, de alrededor de 73 años de edad, llegó a la vivienda de la víctima con el pretexto de que tenía que firmar unos documentos. Lo dejó ingresar sin sospechar nada.
Una vez en el segundo nivel de la vivienda, Cálix Ponce atacó a Johnston de forma sorpresiva. Le propinó golpes en distintas partes del cuerpo, incluida la cabeza, y luego la tomó del cuello. La estranguló hasta quitarle la vida.
El reporte de las autoridades, en lugar de huir, el abogado activó el ascensor de la vivienda, bajó el cuerpo de la víctima al primer nivel —donde funcionaba una bodega— y lo arrojó ahí, con la intención de hacer creer que Johnston había sufrido una caída accidental.
Antes de abandonar la escena, Cálix Ponce borró las grabaciones de las cámaras de seguridad de la vivienda, incluyendo los respaldos almacenados en la nube. Convencido de que no había dejado rastro, se dirigió al aeropuerto de la isla y tomó un vuelo rumbo a Tegucigalpa.
El cuerpo de Susan Joanne Johnston fue encontrado el 1 de marzo de 2026 en el sector de Coco Road, en Roatán. Las autoridades registraron la causa y manera de muerte como pendiente de investigación, pero los indicios pronto comenzaron a señalar que aquello no había sido un accidente.
La Dirección Policial de Investigaciones y la Unidad de Fuerza de Tarea de Delitos Violentos tomaron el caso. Mediante diligencias especiales, los investigadores recolectaron material científico en la escena del crimen y comenzaron a reconstruir, paso a paso, lo que realmente había ocurrido aquella tarde.
A través de técnicas periciales especializadas, el material borrado de las cámaras de seguridad y de la nube fue restituido, y con él, la secuencia completa del crimen quedó al descubierto.
Con las pruebas el Juzgado de Letras de Roatán emitió una orden de captura contra el abogado en el marco del expediente judicial No. 119-2026.
El jueves 23 de abril de 2026, agentes de la Unidad FTDV-TGU localizaron a Cálix Ponce en la colonia Lomas de Toncontín, en Tegucigalpa, el mismo lugar donde residía.
Carlos Mauricio Cálix Ponce tiene 43 años, es originario de Tegucigalpa, soltero y ejercía como abogado al momento de los hechos. Residía en la colonia Lomas de Toncontín, el mismo sector donde fue capturado. Las autoridades establecieron que el móvil del crimen fue de carácter económico-patrimonial.
Tras su detención, el imputado quedó a disposición de las autoridades y será remitido al Juzgado de Letras de Roatán, Islas de la Bahía, para enfrentar el proceso legal conforme a la ley por el delito de asesinato.