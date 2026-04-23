Tabla: este es el aumento salarial para los maestros hondureños en 2026

Conozca de cuánto será el nuevo salario a partir de mayo de los maestros y docentes de distintos niveles académicos que laboran en el sistema educativo público

  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 18:02
Tabla: este es el aumento salarial para los maestros hondureños en 2026

La Secretaría de Educación efectuará el reajuste salarial para los maestros a partir de mayo.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación confirmó el aumento salarial del año 2026 para los docentes que laboran en el sector público, el cual va desde los 1,500 hasta los más de 5,000 lempiras, de acuerdo al nivel de docencia.

Los incrementos se dieron a conocer luego de que el Congreso Nacional aprobara el presupuesto general de la República. La inversión para la nivelación salarial es de 3,196 millones de lempiras, beneficando a unos 64,800 profesores.

Aumento histórico de L3,000 para educadoras olvidadas por años en el sistema de educación

El ajuste a las remuneraciones contempla el incremento del sueldo base, calificación académica, antigüedad, cargo administrativo, concepto de frontera y alto costo de vida por zona de trabajo.

EL HERALDO Plus le muestra a detalle los nuevos salarios de los maestros de educación prebásica, básica y media en el sistema público.

Cabe resaltar que a los maestros del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) no se les ha oficializado el reajuste correspondiente.

La ministra de Educación, Ivette Argueta, informó que ya se acordó que el aumento salarial pase de 11 mil a 17 mil lempiras para los profesores adscritos a este programa.

Por su parte, la designada presidencial María Antonieta Mejía pidió tener paciencia a que el presupuesto general sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta, afirmando que ya se tiene contemplada la nivelación de los docentes Proheco.

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Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

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