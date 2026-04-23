Tabla: este es el aumento salarial para los maestros hondureños en 2026

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>La Secretaría de Educación confirmó el aumento salarial del año 2026 para los docentes que laboran en el sector público, el cual va desde los 1,500 hasta los más de 5,000 lempiras, de acuerdo al nivel de docencia.Los incrementos se dieron a conocer luego de que el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/aprueban-presupuesto-general-2026-honduras-de-cuanto-es-distribucion-congreso-tomas-zambrano-JE30252391" target="_blank">Congreso Nacional aprobara el presupuesto general de la República.</a> La inversión para la nivelación salarial es de 3,196 millones de lempiras, beneficando a unos 64,800 profesores.