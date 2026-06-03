Docentes sí recibieron aumento de L1,500 en 2023 y 2025, contrario a lo afirmado por Mauricio Rivera

Tegucigalpa, Honduras.- Mauricio Rivera, exdiputado del Partido Liberal y de Libertad y Refundación (Libre), aseguró que durante el gobierno de Xiomara Castro no se cumplió el aumento de 1,500 lempiras prometido a los docentes. "El gobierno de Xiomara (Castro) no les cumplió (a los docentes): les dijo que les iba a aumentar 1,500 lempiras y no les cumplió", aseveró (desde el minuto 17:28).

No obstante, su afirmación es falsa. Reportes de la Secretaría de Educación indican que el magisterio sí recibió en 2023 un incremento de 1,500 lempiras al salario base, aplicado de forma general a los docentes del sistema público. Además, en 2025 se incorporó un nuevo aumento por la misma cantidad dentro del Presupuesto General de la República, junto con otros complementos salariales que variaron según la categoría y la antigüedad. EH Verifica pidió comentarios a Rivera sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.

Hubo un incremento