Docentes sí recibieron aumento de L1,500 en 2023 y 2025, contrario a lo afirmado por Mauricio Rivera

Tegucigalpa, Honduras.- Mauricio Rivera, exdiputado del Partido Liberal y de Libertad y Refundación (Libre), aseguró que durante el gobierno de Xiomara Castro no se cumplió el aumento de 1,500 lempiras prometido a los docentes.
"El gobierno de Xiomara (Castro) no les cumplió (a los docentes): les dijo que les iba a aumentar 1,500 lempiras y no les cumplió", aseveró (desde el minuto 17:28).
No obstante, su afirmación es falsa. Reportes de la Secretaría de Educación indican que el magisterio sí recibió en 2023 un incremento de 1,500 lempiras al salario base, aplicado de forma general a los docentes del sistema público.
Además, en 2025 se incorporó un nuevo aumento por la misma cantidad dentro del Presupuesto General de la República, junto con otros complementos salariales que variaron según la categoría y la antigüedad.
EH Verifica pidió comentarios a Rivera sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.
Hubo un incremento
En Honduras, el sector magisterial recibió ajustes salariales consecutivos durante los últimos tres años del gobierno de Xiomara Castro. Entre esos incrementos, en 2023 y 2025 se registraron aumentos de 1,500 lempiras, según reportes de la Secretaría de Educación.
En 2023, los docentes del sistema público recibieron un aumento de 1,500 lempiras al salario base.
En 2024, el reajuste fue de 1,300 lempiras al valor de la hora clase, lo que impactó en el salario base y en los colaterales establecidos en el Estatuto del Docente. Ese ajuste fue oficializado por la Secretaría de Educación y anunciado por Daniel Sponda, ministro de Educación, en febrero de ese año.
El ajuste de 2024 no se limitó al salario base, sino que también incluyó pagos adicionales por calificación académica, quinquenios y otros complementos salariales. Por ello, el incremento final varió según la categoría y la antigüedad de cada docente.
En 2025, el reajuste salarial aprobado para el magisterio fue incorporado nuevamente al Presupuesto General de la República. El aumento base contemplado para la mayoría de docentes fue de 1,500 lempiras, más complementos adicionales.
Ese año, el incremento total para algunos docentes —sumando colaterales como calificación académica y quinquenios— osciló entre 1,800 y 4,800 lempiras, dependiendo de la categoría y los años de servicio.
Por lo tanto, la información oficial desmiente lo afirmado por Mauricio Rivera: el magisterio sí recibió incrementos de 1,500 lempiras en 2023 y 2025.