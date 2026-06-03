Maestros sí recibieron incrementos salariales entre 2022 y 2025, pese a lo que afirma Marvin Ponce

“Los maestros tienen años de no recibir un incremento salarial, ni su partido Libre les dio un aumento en cuatro años”, aseguró (desde 1:46:11).

Tegucigalpa, Honduras.- Marvin Ponce, asesor presidencial de Nasry Asfura, afirmó que durante los cuatro años de gobierno del partido Libertad y Refundación (Libre) los maestros no recibieron ningún incremento salarial.

EH Verifica solicitó a Ponce un comentario sobre su aseveración, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

No obstante, su aseveración es falsa. La evidencia muestra que el magisterio sí obtuvo reajustes salariales en ese período. El gobierno aprobó incrementos en 2022, 2024 y 2025 mediante acuerdos con organizaciones docentes y recursos asignados en el Presupuesto General de la República.

En noviembre de 2022, el gobierno anunció un reajuste salarial para los docentes de alrededor de 1,500 lempiras, distribuido en componentes como el valor de la hora clase, la calificación académica y la antigüedad.

El incremento fue aplicado a más de 60,000 maestros en todo el país y formó parte del presupuesto del sector Educación para 2023 .

Posteriormente, en febrero de 2024 , la Secretaría de Educación oficializó otro reajuste salarial de aproximadamente 1,300 lempiras para los docentes, acompañado de ajustes colaterales como calificación académica y quinquenios.

Estos acuerdos fueron suscritos entre el gobierno y organizaciones magisteriales, y aplicados de forma progresiva durante la administración actual.

Para 2025 también se aprobó un nuevo aumento salarial . De acuerdo con información publicada sobre el Presupuesto General de la República, el Congreso Nacional autorizó la inclusión de más de 3,000 millones de lempiras destinados a un reajuste para el magisterio.

Esto se tradujo en incrementos de entre 1,800 y 4,800 lempiras, dependiendo de la carga horaria, la antigüedad y otros componentes salariales.

En conjunto, estos ajustes muestran que durante el período señalado sí existieron incrementos salariales para el magisterio durante la administración de Libre.

Joel Navarrete, expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), confirmó a EH Verifica que el magisterio recibió aumentos salariales durante tres años.

“Con la presidenta Xiomara el magisterio recibió tres incrementos salariales”, aseguró Joel Navarrete, expresidente del Copemh.

En conclusión, la afirmación de Marvin Ponce es falsa. La evidencia revisada por EH Verifica muestra que durante la administración de Libre los docentes sí recibieron incrementos salariales mediante reajustes aprobados en 2022, 2024 y 2025.

Los aumentos fueron anunciados por la Secretaría de Educación, respaldados por acuerdos con organizaciones magisteriales y financiados mediante asignaciones incorporadas al Presupuesto General de la República.