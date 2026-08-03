Exautoridades electorales respaldan labor chequeadora de EH Verifica y LA PRENSA Verifica

"(EL HERALDO Y LA PRENSA) fue de los pocos mecanismos positivos e importantes que tuvimos como ciudadanía, como población, para ese combate de la desinformación que predominó en este último proceso de elecciones y que, obviamente, va a seguir predominando", destacó.

El exconsejero recordó que durante el último proceso electoral la circulación de información falsa representó un reto para las instituciones y la ciudadanía.

"(EH Verifica y LA PRENSA Verifica) son muy importantes, son sumamente valiosas, y felicitar por ese tipo de iniciativas que han tenido en este tiempo de desinformación, este tiempo de posverdad que viene a afectar, como le decía, los cimientos de la democracia del país", expresó.

Para Aguirre, el contexto actual exige mecanismos capaces de enfrentar la desinformación y la llamada posverdad.

Kelvin Aguirre, exconsejero del CNE; Denis Gómez, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral, y Germán Lobo, también exconsejero del CNE, valoraron el trabajo de las unidades de verificación y consideraron que este tipo de iniciativas debe consolidarse y mantener una relación más estrecha con la autoridad electoral.

Frente a ese escenario, exautoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Consejo Nacional Electoral (CNE) coincidieron en reconocer el papel que desempeñan EH Verifica y LA PRENSA Verifica como herramientas para contrastar información, fortalecer el debate público y contribuir a una ciudadanía mejor informada.

Tegucigalpa, Honduras.- La desinformación se ha convertido en uno de los principales desafíos para la democracia, especialmente en los procesos electorales.

Las exautoridades consultadas coinciden en que la verificación no debe limitarse a los periodos electorales.

Consideran que el monitoreo permanente de la información también fortalece la cultura democrática y ayuda a que la población tome decisiones con base en hechos verificados.

"También puede contribuir no solo en tiempo electoral, sino en tiempo que no es electoral, como el que estamos viviendo en la actualidad", dijo.

"Es importante también fomentar una cultura de valores cívicos democráticos, y medios de comunicación como EL HERALDO y LA PRENSA juegan un papel muy importante en esa labor para que tengamos una mejor cultura democrática en toda la ciudadanía y así podamos consolidar nuestra democracia", añadió.

Incluso planteó que las unidades de verificación podrían integrarse a futuros mecanismos de cooperación con la autoridad electoral.

"Lo que nosotros estamos proponiendo de suscribir acuerdos corporativos no solo se limita a las empresas de redes sociales, sino también con medios, con EL HERALDO y LA PRENSA, que tienen este tipo de iniciativas y pueden contribuir al monitoreo que tendría que hacer el Consejo Nacional Electoral", enfatizó.

Aguirre insistió en que la experiencia reciente demuestra la necesidad de fortalecer las herramientas para combatir la desinformación.

“DIARIO EL HERALDO Y LA PRENSA con su programa de verificación ayudó en ese aspecto, pero sabemos que no son suficientes esas medidas y si el Consejo Nacional Electoral no se toma en consideración propuestas de reforma electoral para combatir la desinformación, entonces vamos a tener una ciudadanía que no va a ser consciente", exhortó.

También reiteró: “Con EL HERALDO y LA PRENSA que tienen este tipo de iniciativas que pueden contribuir al monitoreo que tendría que hacer el Consejo Nacional Electoral, que es de verificación de noticias”.

El exmagistrado Denis Gómez también destacó el valor de las unidades especializadas y planteó que su alcance debe crecer mediante procesos de formación ciudadana.

"Los medios de comunicación que tienen unidades especializadas (como EL HERALDO y LA PRENSA) deben hacer una divulgación más periódica y educación digital para que las personas puedan identificar cuándo la información está saliendo del patrón de comunicación que se recomienda", puntualizó.

Gómez reconoció el aporte de ambas iniciativas al periodismo de verificación.

"Celebramos los esfuerzos que los diarios (EL HERALDO y LA PRENSA) han hecho por empezar a investigar, por empezar a verificar y, con la verificación, decirle a la población cuándo alguien ha dicho algo y cuándo no lo ha dicho. Eso, sin duda, es un buen esfuerzo", señaló.

Además, consideró necesario ampliar su alcance institucional.

“Se debe continuar en el fortalecimiento de ese esfuerzo, se deben ampliar los mecanismos de divulgación y se deben ampliar los mecanismos de capacitación. Ustedes (EL HERALDO Y LA PRENSA Verifica) deben acercarse, en su momento, al Consejo Nacional Electoral”, recomendó.

En la misma línea, el exconsejero Germán Lobo destacó que el trabajo de verificación aporta confianza a la ciudadanía al contrastar la información antes de su publicación.

“Es muy importante (el trabajo de EH Verifica y LA PRENSA Verifica) porque, siendo un medio serio, antes de hacer pública cualquier tipo de nota están en la obligación de verificar la fuente. Ayuda mucho a la población cuando se le puede informar que esa noticia tiene un origen dudoso”, comentó.

Lobo también valoró la existencia de unidades especializadas dentro de los medios de comunicación.

“Es aplaudible que ustedes estén dando ese tipo de servicio (unidad de verificación)”, felicitó.

Finalmente, coincidió en que ese trabajo puede convertirse en un aliado de la institucionalidad democrática.

“Es oportuno (que EH Verifica y LA PRENSA Verifica se acerquen al CNE), no solo al CNE, sino a la democracia de Honduras, con este tipo de monitoreo (de desinformación)”, cerró.