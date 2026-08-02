Tensión entre Scherly Arriaga y Linda Donaire tras críticas de una militante de Libre

San Pedro Sula, Honduras.- La diputada de Cortés, Scherly Arriaga, afirmó que la militante de Libertad y Refundación (Libre) que criticó su liderazgo fue "utilizada" por su compañera de bancada Linda Donaire. Arriaga se refirió a los cuestionamientos que expresó una seguidora de Libre en la asamblea celebrada ayer -1 de agosto- en San Pedro Sula. La mujer, identificada como Suyapa, reprochó que líderes y congresistas del partido se olvidaron de las bases, lo cual ocasionó la derrota de Libre en las elecciones de noviembre de 2025.

Horas después, Arriaga denunció en su cuenta de Facebook que Donaire y esposo Víctor Ordóñez la han estado atacando por medio de una página en esta red social llamada "Libertad Digital".

Para reforzar su denuncia, adjuntó una captura de pantalla del medio mencionado resaltando la frase "usted es la más odiada" dicha por la militante. La captura refleja que esta publicación terminó siendo eliminada.

Seguidamente, amplió escribiendo que "hoy (refiriéndose al 1 de agosto) utilizaron a una activista del partido". La parlamentaria aseveró que usará todas las instancias posibles para denunciar "la violencia de la que he sido víctima por muchos años".

Linda Donaire responde

Este domingo Donaire se pronunció respecto a la denuncia de Arriaga, revelando que por las declaraciones vertidas ha recibido amenazas hacia su persona y familia. "No voy a caer en provocaciones ni en el espectáculo que usted, Scherly Arriaga, quiere crear con esto, producto de esos delirios de persecución que le hacen pensar que toda persona que no comparte sus opiniones o no le agacha la cabeza conspira en su contra o le desea el mal", expresó en una publicación en Facebook.

Recalcó que "al menos yo no trabajo de esa manera, y quienes me conocen lo saben perfectamente". A su vez, le enfatizó que no permitirá que siga difundiendo mentiras o intentando responsabilizarla por situaciones que ella "supone o imagina". "Si tiene un problema personal que es lo que parece, podemos sentarnos de frente, como personas adultas, y hablar con la verdad, sin dramas ni espectáculos", agregó.



Militante niega cercanía con Donaire

La diputada Donaire adjuntó un audio de su correligionaria, quien aclara que no es cercana a ella. "Yo no soy monigote de nadie y lo aclaro. Ni me he acercado a Linda, tengo siglos de no acercarme a Linda, que dicen que yo soy achichincle de Linda. No es cierto", afirmó. Ante este conflicto, subrayó que "hay que tomar acciones en ese asunto porque no se puede estar aguantando que lo estén humillando a uno por decir la verdad".