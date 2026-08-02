Juticalpa FC vs Motagua EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Los dirigidos por el español Javier López llegan con la confianza en alto después de un inicio positivo a nivel internacional y ahora pretenden trasladar ese rendimiento a la Liga Nacional. Además de su buen presente, las estadísticas respaldan a los azules cada vez que visitan a los canecheros.

En sus diez más recientes presentaciones en territorio olanchano frente al Juticalpa FC, Motagua no ha perdido ningún encuentro. Durante esa racha registra siete victorias y tres empates, dejando en evidencia la superioridad que ha mostrado en este escenario durante los últimos años.

La tendencia incluso se ha fortalecido recientemente, ya que las "Águilas" acumulan siete triunfos consecutivos como visitantes frente al conjunto olanchano. Entre esos resultados destacan contundentes marcadores como el 7-1 conseguido en diciembre de 2025 y el 3-0 firmado meses antes, resultados que reflejan el dominio azul en esta serie.

El rendimiento fuera de casa también invita al optimismo para el vigente campeón. En sus seis salidas más recientes por la Liga Nacional, Motagua únicamente sufrió una derrota, mientras consiguió dos victorias y tres empates. Su único revés fue el 2-1 frente a Lobos UPNFM el pasado 30 de abril de 2026.

Del otro lado estará un Juticalpa FC que buscará cambiar la dinámica negativa con el estreno oficial del brasileño Aloísio Pires Alves en el banquillo. El nuevo entrenador tendrá la misión de darle un nuevo impulso a un equipo que cerró el torneo anterior con apenas un triunfo en sus últimos cinco compromisos.

Los números históricos tampoco juegan a favor de los locales. En trece enfrentamientos disputados en el estadio Rubén Guifarro ante Motagua, Juticalpa solo logró imponerse en dos ocasiones, empató tres veces y perdió ocho partidos. Además, no derrota al conjunto capitalino como anfitrión desde mayo de 2016.

Otro aspecto a seguir será el desempeño de Javier López en este escenario. El estratega español ha dirigido dos partidos de Motagua en el Rubén Guifarro y ambos terminaron con victoria para los azules, incluyendo la histórica goleada por 7-1.

Con dos equipos necesitados de puntos por distintas razones, el encuentro promete emociones desde el inicio. Motagua intentará reafirmar su candidatura al título, mientras Juticalpa buscará romper una larga racha negativa y darle una alegría a su afición en el debut de su nuevo proyecto deportivo.