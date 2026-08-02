"Usted es la más odiada": militante de Libre arremete contra Scherly Arriaga

San Pedro Sula, Honduras.- Una militante del partido Libertad y Refundación (Libre) expresó su descontento hacia la diputada de Cortés, Scherly Arriaga, afirmando que ella es "la más odiada" entre las bases de la institución política. En una asamblea celebrada en San Pedro Sula, la mujer atribuyó que Libre perdió las elecciones generales de noviembre de 2025 porque los líderes se olvidaron de la militancia.

"¿Saben porque perdimos? Porque se olvidaron de los que pusimos el pecho en las calles, se olvidaron de los que pusimos el pecho en las mesas electorales", recriminó. Seguidamente, encaró a Arriaga para decirle "Scherly, me disculpa, pero usted es la más, la más, odiada entre nosotros". Este mensaje fue respaldado por una gran mayoría de quienes estaban presentes en la reunión, mientras otros decían que no era así. De acuerdo a la ciudadana, el rechazo hacia Scherly se origina porque "tuvo todo el poder para ayudar a la militancia. Jamás la ayudó". La mujer no solo cuestionó a Arriaga, sino también a otros congresistas y excongresistas presentes en la asamblea. Entre ellos, Ramón Barrios, Linda Donaire y Silvia Ayala. "No son ellos los que jalan los militantes, somos nosotros. No son ellos los que se ver***** 24 horas en una urna. Somos nosotros", exclamó.