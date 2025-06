Beatriz Valle a Scherly Arriaga: "Esta muchacha tiene aire en el cerebro"

Tegucigalpa, Honduras.-La diputada del liberal, Beatriz Valle, arremetió contra su colega de Libertad y Refundación (Libre), Scherly Arriaga, por sus declaraciones sobre el fracaso del Congreso Nacional en aprobar la Ley Especial para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).

A través de una publicación en la red social X, Valle respondió a una acusación de Arriaga, quien responsabilizó al bipartidismo de ser el principal obstáculo para concretar la llegada del organismo anticorrupción.

“Esta muchacha tiene aire en el cerebro. El Partido Liberal votó a favor de la llegada de la CICIH, a pesar de que el decreto no sirve. Es herramienta política para descalificar. La CICIH no viene por todas las ilegalidades cometidas en el CN y el gobierno. Ya no engañan a Nadie”, escribió Valle.

El comentario fue una reacción directa a un mensaje anterior de Arriaga, quien expresó: “despacharon la Maccih y los corruptos niegan la posibilidad de que venga la CICIH. Nada sorprende. Se ponen de acuerdo, continúa el pacto de impunidad del bipartidismo. No volverán.”

El cruce de acusaciones se da luego de que el oficialismo presentara un decreto que mezcla una reforma constitucional —que requiere 86 votos y ratificación en otra legislatura— con una ley ordinaria, que solo necesita mayoría simple.

Aunque la instalación de la CICIH fue una promesa de campaña del gobierno, aún no se concreta. En medio del estancamiento, diputados de distintos partidos se culpan mutuamente por bloquear su avance.