Abogado de Libre recuerda a su partido que lo hecho en el CN no es la vía para instalar la CICIH

"Lo he dicho antes. Para el funcionamiento de la CICIH como querellante adhesivo no se requiere ni reforma constitucional ni reformas a la Ley del Ministerio Público y tampoco al Código Procesal Penal", empezó diciendo.

No obstante, el abogado Omar Menjívar , dirigente de Libre y vicealcalde de San Pedro Sula , recordó a Luis Redondo y diputados de su partido que ese no es el camino para instalar la CICIH .

Al no contar con los votos, parlamentarios oficialistas atribuyeron responsabilidad a la oposición si al final la CICIH no viene el país, una promesa de campaña de Xiomara Castro .

El primer capítulo buscaba reformar el artículo 232 de la Constitución, la cual dicta las atribuciones que faculta al Ministerio Público la Carta Magna, el cual no logró los 86 votos necesarios.

Asimismo, la segunda reforma Constitucional discutida fue la derogación del artículo 10-A de la Ley Orgánica del CN, a fin de eliminar el fuero legislativo, la cual tampoco logró el número necesario de votos.

En última instancia, la directiva sometió el tercer capítulo de la vigencia la cual sí fue aprobada, no obstante, al no haberse aprobado los primeros dos ítems el decreto no tiene validez.