  1. Inicio
  2. · Honduras

Familiares de diputados de Libre estarían implicados en más de 100 "plazas fantasma" en Educación en Cortés

Parientes de al menos tres diputados y un exparlamentario están implicados en las ‘plazas fantasma’ en Cortés; director departamental pide cancelación de cargos

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 12:51
Familiares de diputados de Libre estarían implicados en más de 100 plazas fantasma en Educación en Cortés

El director departamental de Educación en Cortés mencionó que se están gestionando la cancelación de esos cargos de estos diputados.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 100 nombramientos irregulares, entre ellos de familiares de diputados actuales y de un exparlamentario del partido Libertad y Refundación (Libre), fueron dados a conocer este jueves -16 de abril- por el director departamental de Educación en Cortés, Rafael Rodríguez.

Entre los involucrados estarían al menos 20 personas, familiares directos de los diputados Scherly Arriaga, Edgardo Casaña y Rita Zúniga y el exdiputado Ramón Barrios.

Según explicó el director, hay al menos 152 personas que están nombradas en la Dirección Departamental de Educación de Cortés y que "nunca se presentaron a trabajar ni han venido a dejar documentación".

Plazas fantasma de Edgardo Casaña deben anularse e investigarse penalmente

En total, 39 personas han sido despedidas; entre ellas, 20 fueron canceladas de su cargo. "No podemos estar en esta red de tráfico que drena los recursos del Estado", condenó Rodríguez.

En el caso del diputado Edgardo Casaña, reveló que un doctor, sobrino suyo, fue nombrado en el Centro Técnico Hondureño Alemán desde 2024, pero nunca tomó posesión de su cargo ni llegó a trabajar.

En defesa, Casaña explicó que "esto de estar saliendo a hacer estos señalamientos es penoso. Esa persona que menciona es un familiar, es mi hermano menor, que es médico. Cuando se jubiló el médico del Técnico Alemán, mi hermano fue nombrado en ese puesto y solicitó una licencia sin goce de sueldo porque salió del país a especializarse. Regresó como neumólogo y hace cuatro días tomó posesión de su cargo.”

Secretaría de Salud inició investigación de 43 plazas “fantasmas”

En el caso de Scherly Arriaga, el director confirmó que su madre, María de la Cruz Gómez, también fue una de las beneficiadas con esos cargos "fantasma".

“En documentos y en papel tenían un contrato en la Gerencia Administrativa de la Dirección Departamental de Cortés a partir del año 2024 y nunca se presentó a trabajar ni en 2024 ni en 2025", manifestó.

Rafael Rodríguez adelantó que están esperando la cancelación directa a nivel central de la Secretaría de Educación para la separación de estas personas de sus cargos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias