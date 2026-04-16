Familiares de diputados de Libre estarían implicados en más de 100 "plazas fantasma" en Educación en Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 100 nombramientos irregulares, entre ellos de familiares de diputados actuales y de un exparlamentario del partido Libertad y Refundación (Libre), fueron dados a conocer este jueves -16 de abril- por el director departamental de Educación en Cortés, Rafael Rodríguez. Entre los involucrados estarían al menos 20 personas, familiares directos de los diputados Scherly Arriaga, Edgardo Casaña y Rita Zúniga y el exdiputado Ramón Barrios. Según explicó el director, hay al menos 152 personas que están nombradas en la Dirección Departamental de Educación de Cortés y que "nunca se presentaron a trabajar ni han venido a dejar documentación".

En total, 39 personas han sido despedidas; entre ellas, 20 fueron canceladas de su cargo. "No podemos estar en esta red de tráfico que drena los recursos del Estado", condenó Rodríguez. En el caso del diputado Edgardo Casaña, reveló que un doctor, sobrino suyo, fue nombrado en el Centro Técnico Hondureño Alemán desde 2024, pero nunca tomó posesión de su cargo ni llegó a trabajar. En defesa, Casaña explicó que "esto de estar saliendo a hacer estos señalamientos es penoso. Esa persona que menciona es un familiar, es mi hermano menor, que es médico. Cuando se jubiló el médico del Técnico Alemán, mi hermano fue nombrado en ese puesto y solicitó una licencia sin goce de sueldo porque salió del país a especializarse. Regresó como neumólogo y hace cuatro días tomó posesión de su cargo.”