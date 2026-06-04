Hieren de gravedad a juez del Juzgado de Letras en Tegucigalpa

De acuerdo con información preliminar, el funcionario del Poder Judicial sufrió lesiones de consideración durante el ataque, por lo que fue trasladado de emergencia hacia el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para recibir atención médica especializada.

Tegucigalpa, Honduras.- Un atentado registrado en las últimas horas en la colonia El Country, en Comayagüela , dejó como resultado gravemente herido al juez de Letras de Francisco Morazán, Julio Enrique Rodríguez.

Fuentes cercanas al caso indicaron que su estado de salud es delicado, ya que algunas de las heridas habrían comprometido órganos vitales.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cómo se ejecutó el atentado ni han confirmado la identidad de los responsables.

Equipos de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer el hecho, establecer el móvil y dar con los autores del ataque.

El caso ha generado preocupación en el ámbito judicial, debido a que la víctima es un operador de justicia en el país. Se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre su condición médica y el avance de las pesquisas.