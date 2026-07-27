EN FOTOS: Estos son los bienes asegurados que JOH busca recuperar tras volver a Honduras

El regreso de Juan Orlando Hernández a Honduras, este domingo 26 de julio, después de permanecer más de cuatro años fuera del país, no solo marcó el inicio de una nueva etapa en los tribunales hondureños. Durante su primer discurso ante simpatizantes también dejó claro que uno de sus principales objetivos será intentar recuperar los bienes que fueron asegurados por el Ministerio Público y que, según sostiene, pertenecían a su familia.
"Voy a recuperar las cosas que eran de mis padres", expresó el exgobernante al reiterar que, así como enfrentó el proceso judicial en Estados Unidos, también comparecerá ante la justicia hondureña. Además, pidió que su caso sea resuelto conforme a la ley y sin interferencias políticas. "Apliquen la ley como tenga que aplicarse. No politicen la justicia", manifestó durante la concentración realizada en Comayagua.
El patrimonio al que hizo referencia forma parte de un proceso de privación definitiva de dominio impulsado por el Ministerio Público desde marzo de 2024. La medida comprende bienes inscritos a nombre del expresidente, de su esposa Ana García y de otros integrantes de su núcleo familiar, al considerar la Fiscalía que tendrían un origen ilícito.
¿Cuáles son los bienes que busca recuperar? De acuerdo con el informe divulgado por el Ministerio Público, la acción de privación de dominio comprende 131 bienes distribuidos en tres categorías principales. La primera corresponde a 32 bienes inmuebles, ubicados en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira.
El expediente también incluye 19 sociedades mercantiles, además de 80 productos financieros, todos identificados durante las investigaciones realizadas por los equipos especializados de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
Según el comunicado oficial, entre las personas vinculadas como titulares de esos bienes figuran, además de Hernández y su esposa, su madre María Elvira Alvarado Castillo; sus hermanos Aixa Marlene, Juan Antonio y José Amílcar Hernández Alvarado, así como otros familiares cercanos.
El Ministerio Público explicó que las investigaciones se fortalecieron luego de que fiscales hondureños asistieran al juicio que Hernández enfrentó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
A partir de la información recopilada durante ese proceso, las autoridades hondureñas ampliaron el análisis patrimonial y promovieron las acciones de privación definitiva de dominio.
¿Por qué fueron asegurados? La institución señaló que la solicitud presentada ante los tribunales se fundamentó en presuntas vinculaciones con personas relacionadas al narcotráfico, además de transacciones financieras y la constitución de sociedades que forman parte de las líneas de investigación desarrolladas por los equipos especializados.
Como parte de ese procedimiento, el Ministerio Público informó que también realizó inspecciones en varios inmuebles asegurados para continuar con el proceso administrativo y coordinar posteriormente las diligencias correspondientes con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
El anuncio de Hernández de intentar recuperar ese patrimonio ocurre mientras también enfrenta otro frente judicial en Honduras. El expresidente deberá comparecer el próximo 3 de agosto ante un juez de la Corte Suprema de Justicia en la audiencia de declaración de imputado por el caso Pandora II, donde la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) le imputa los presuntos delitos de fraude y lavado de activos.
Ese expediente es independiente del proceso que enfrentó en Estados Unidos. Aunque Hernández recibió un indulto presidencial que le permitió recuperar su libertad, esa decisión extinguió la pena que cumplía en ese país, pero no anuló el fallo emitido por el tribunal estadounidense ni tiene efectos sobre las causas que continúan abiertas en Honduras.
Mientras avanza el proceso judicial, la recuperación de los 131 bienes se perfila como uno de los principales objetivos anunciados por el exmandatario tras su retorno.
No obstante, cualquier decisión sobre ese patrimonio dependerá de las resoluciones que adopten los tribunales hondureños dentro de los procesos de privación de dominio que siguen en curso.