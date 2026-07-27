EN FOTOS: Estos son los bienes asegurados que JOH busca recuperar tras volver a Honduras

El regreso de Juan Orlando Hernández a Honduras, este domingo 26 de julio, después de permanecer más de cuatro años fuera del país, no solo marcó el inicio de una nueva etapa en los tribunales hondureños. Durante su primer discurso ante simpatizantes también dejó claro que uno de sus principales objetivos será intentar recuperar los bienes que fueron asegurados por el Ministerio Público y que, según sostiene, pertenecían a su familia.