¿Cuánto costó el vuelo privado que trajo a Juan Orlando Hernández a Honduras?

El expresidente Juan Orlando Hernández regresó a Honduras el 26 de julio en un vuelo privado proveniente desde Estados Unidos y muchos se preguntaron cuánto costó el traslado. Estos son los detalles.
Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril del 2022 y tras más de cuatro años volvió a territorio hondureño en virtud del indulto dado por Donald Trump a finales del año pasado.
Hernández Alvarado aterrizó en el aeropuerto Palmerola en un vuelo privado proveniente desde Fort Lauderdale, Estados Unidos.
Su vuelo tardó 2:16 minutos en llegar a suelo nacional y venía acompañado de su abogado Renato Stabile y coroneles de las Fuerzas Armadas, extre ellos Willy Oseguera.
Su llegada lo hizo en una aeronave Hawker 800XP con placa N606WJ. Cuando se contrata un vuelo chárter, el contratante debe pagar las horas de vuelo ida y vuelta de la aeronave.
¿Cuánto fue el costo de este vuelo? En primera instancia hay que decir que la empresa Hawker 800XP LLC con el operador Execuflight, Inc. fue la engardada de brindar el servicio.
La aeronave en la que regresó el expresidente tiene capacidad para 8 personas. El costo hora de vuelo ronda los 6,877 dólares y valorando que fueron más de cuatro horas de vuelo (ida y vuelta), contratar este servicio costó más de 27 mil dólares sin contar otros gastos operativos.
En moneda nacional el costo del vuelo que trajo a Juan Orlando Hernández rebasaría los 700 mil lempiras. Según abogados del cuerpo de defensa del expresidente, amigos de Hernández lo pagaron.
El vuelo fue financiado por "diferentes amigos, amistades de Honduras que siempre lo han apoyado desde el día uno", dijo la abogada Angie Colindres, quien forma parte del equipo legal de JOH.
La profesional del derecho agregó: "Él (Juan Orlando) ya tenía el interés y la intención de tener un vuelo comercial; sin embargo, por razones de seguridad recomendadas por los mismos organismos, se indicó que el expresidente tiene medidas de categoría 1, por lo que tiene un alto nivel de peligrosidad en su exposición de forma pública".
Junto al traslado que se pagó en el vuelo de Juan Orlando Hernández, algunas empresa incluyen dentro del precio el servicio de azafata y alimentación. Sin embargo, no se ha confirmado si esto se le incluyó a JOH y los pasajeros.
Días previos a su regreso, Juan Orlando Hernández dijo que subsistía en Estados Unidos gracias al apoyo de su familia y de amigos que lo respaldaban en materia económica.