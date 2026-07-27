Luis Díaz a arabia, Mou le avisa que no cuenta con él y Vini se acerca a la Premier League

El Real Madrid sigue dando sorpresas en el mercado, ahora se conoce que Mourinho le ha comunicado a jugador que no cuenta con él para la temporada y Vinícius Jr le llega millonaria oferta
Cristhian Stuani continuará agrandándose en el Girona. El delantero uruguayo ya es toda una leyenda del conjunto catalán y decidió tener un último baile, renovando su contrato hasta 2027. A sus 39 años disputará su décima temporada con el equipo, que ahora competirá en la segunda categoría española.
Fabrizio Romano asegura que el Chelsea lidera la carrera para fichar a Jordan Henderson. El volante inglés puede abandonar el Brentford como agente libre y Xabi Alonso entiende que necesita experiencia en la medular, por lo que ha puesto su mirada sobre el exjugador del Liverpool de 36 años.
Fabrizio Romano confirma que el Leeds United alcanzó un acuerdo verbal con Manchester City por el fichaje de James Trafford. El portero británico dejaría el Etihad por una cifra que supera los 40 millones de euros.
El periodista Florian Plettenberg nos cuenta que el Liverpool ya ha iniciado conversaciones con el entorno de Bradley Barcola y el PSG. El atacante francés es ahora el principal objetivo de los 'Reds', que planean ofrecer hasta 100 millones de euros por su traspaso. En París consideran que el jugador vale los 130 millones.
The Telegraph publica que el Arsenal le ofrece a Vinicius un salario de 470.000 euros a la semana, lo que se traduce en cerca de 30 millones de euros anuales entre sueldo fijo, primas y objetivos. El brasileño afronta el último año de su contrato con el Real Madrid y sigue sin renovar, una situación que buscan aprovechar los 'Gunners'.
Javier Hernández no se retira y sorprende con su nuevo equipo. A sus 38 años, el delantero mexicano jugará con el Atlético Dallas, la nueva franquicia de la Segunda División de Estados Unidos. De acuerdo con Fabrizio Romano, el 'Chicharito' se convierte en el primer refuerzo de la entidad, que competirá a partir de la próxima temporada.
Fabrizio Romano ha adelantado que el Fenerbahce va por Rafa Leao y busca reunirse con el Milan y los representantes para presentar una oferta oficial. El cuadro italiano no contempla una cesión.
En un comunidado en su cuenta de X, el Rizespor turco afirma que la noticia sobre el traspaso de Anthony Martial, publicada en algunos medios desde hace semanas, no se ajusta a la realidad. El delantero francés sigue como agente libre tras salir de Monterrey y seguirá esperando ofertas.
PSG y Juventus se han postulado como posibles destinos para el portero japonés, Zion Suzuki. Según Di Marzio, el arquero del Parma es uno de los que despierta mayor interés durante el mercado tras su actuación en la Copa del Mundo y su valor ronda los 30 millones de euros.
Lo que ayer se mantuvo como un simple rumor, hoy ha terminado de confirmarse: Andrea Pirlo no se convertirá finalmente en entrenador de Italia. Su vinculación como embajador a una casa de apuestas rusa ha sido el desencadenante para que la Federación Italiana diera un paso atrás en la negociación.
Paolo Maldini y Leonardo presentaron su renuncia como director deportivo y asesor de la Federación Italiana,respectivamente, apenas 10 días después de asumir sus cargos. La decisión llegó luego de que el presidente, Giovanni Malagò, rechazara la propuesta de nombrar a Andrea Pirlo como nuevo seleccionador de la Azzurra debido a sus presuntos vínculos con una casa de apuestas rusa.
Pese a los rumores sobre un posible regreso al fútbol europeo, Memphis Depay tiene un acuerdo de renovación con Corinthians para prolongar su estancia en Brasil hasta 2028.
El director deportivo del Inter, Piero Ausilio, reconoció que desean fichar al 'Cuti' Romero: "Definitivamente es un acuerdo que estamos intentando cerrar con el jugador y el club. Estas cosas toman algo de tiempo, pero hay interés sin duda. Ya veremos". El Tottenham pide unos 50 millones de euros por el traspaso del central argentino.
Informa el periodista Nico Schira que Real Madrid ya tiene preparada su primera oferta para negociar con el Manchester City el traspaso de Rodri: 60 millones de euros. El mediocampista rechazó la renovación del club inglés, mientras que los blancos tienen acordado un contrato hasta 2030 con el jugador, que viene de ganar el Mundial con España.
Desde el diario Marca aseguran que José Mourinho mantuvo una reunión con Raúl Asencio para comunicarle que no entra en sus planes. El defensor español esperaba seguir en el Real Madrid, pero ahora deberá buscar un nuevo destino. La intención de la entidad merengue en enviarlo a préstamo a otro equipo.
De acuerdo con Sport, Julian Álvarez tiene decidido mover ficha para jugar en Barcelona. Durante el Mundial, el delantero aseguró que desea salir del Atlético y ahora en el Camp Nou esperan un segundo comunicado del argentino. Debe presentarse a los entrenamientos de Simeone el 10 de agosto y ahí avisaría que su intención es vestir de azulgrana.
Vozinha percibirá un sueldo cercano a los 50.000 dólares mensuales en Colo Colo. El portero de Cabo Verde, que destacó notablemente en el Mundial, firmó un contrato inicial por 18 meses, convirtiendo este acuerdo en el más lucrativo de toda su carrera profesional.
Tras finalizar su contrato con el Manchester City, John Stones se une al Inter. Fabrizio Romano adelanta que el defensor inglés firma hasta junio de 2028 con un salario de 4 millones de euros por temporada. El cuadro nerazzurro sigue intentando el fichaje de su acompañante en la central, el 'Cuti' Romero.
Luis Díaz ya habría dado el 'ok' para fichar por el Al-Hilal, según informa L'Equipe. El club de Arabia Saudita le ofrece el doble de salario, completamente libre de impuestos. Sin embargo, hay gran obstáculo: Bayern Múnich no quiere venderlo. Al-Hilal le dio 24 horas al equipo alemán para responder a una oferta superior a los 70 millones de euros (más bonos) por el traspaso del extremo colombiano.