Famosa revista de España causa polémica al nombrar los 15 mejores futbolistas de Honduras

10-Maynor Figueroa: El referente defensivo de la era moderna y el jugador con más internacionalidades (partidos jugados) en la historia de la Selección de Honduras. Defensor central o lateral de enorme fortaleza y potencia, brilló en la Premier League con el Wigan Athletic (recordado por su histórico gol desde atrás de la mitad de la cancha contra el Stoke City) y ganó la FA Cup en 2013. Disputó los Mundiales de 2010 y 2014.