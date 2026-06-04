Dictan auto de formal procesamiento a hombre que mató a costurera en Danlí

La resolución judicial fue emitida al concluir la audiencia inicial, luego de que el Ministerio Público presentara los elementos recabados durante la investigación del caso.

Danlí, Honduras.- Un juez competente resolvió dictar auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra Rony Geovany Macedo Gálvez, señalado como presunto responsable del delito de asesinato en perjuicio de Marta Elizabeth Montalván Cáceres, informó la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de Danlí.

De acuerdo con las diligencias realizadas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los hechos ocurrieron el 26 de mayo de 2026 en la colonia Nueva Esperanza de Danlí, departamento de El Paraíso.

Las investigaciones indican que el imputado llegó hasta la vivienda de la víctima y, tras llamarla desde el exterior bajo el pretexto de solicitar un arreglo de costura, presuntamente le disparó en varias ocasiones cuando ella abrió la puerta de su casa.

Tras el ataque, el sospechoso habría abandonado la escena y se dirigió hacia el municipio de Guaimaca, en Francisco Morazán.

Mediante labores de seguimiento apoyadas con imágenes captadas por cámaras del sistema de emergencia 911, los investigadores lograron ubicar y capturar al acusado en ese municipio.

Durante la detención, las autoridades decomisaron una camioneta Jeep color gris y dos teléfonos celulares, objetos que forman parte de las evidencias incorporadas al proceso.