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Mandan a El Pozo a implicados en masacre de tres estudiantes

Un juzgado nacional ordenó prisión preventiva para dos hombres acusados de participar en el asesinato de tres estudiantes de secundaria ocurrido el 26 de mayo en El Progreso, Yoro

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 05:44
Mandan a El Pozo a implicados en masacre de tres estudiantes

Los dos sujetos son acusados del crimen de tres estudiantes en El Progreso, Yoro.

Foto: Cortesía.

El Progreso, Honduras.- La justicia hondureña resolvió mantener bajo prisión preventiva a dos hombres vinculados al asesinato de tres estudiantes de educación media ocurrido a finales de mayo en la colonia Suazo Córdova, municipio de El Progreso, Yoro.

La determinación fue adoptada durante una audiencia inicial celebrada de manera virtual por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, donde además se les dictará auto de procesamiento formal.

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Los encausados ​​hijo Germán David Gómez Escobar y Mauricio Yandel Alvarado Montoya, señalados por el Ministerio Público como presuntos responsables de los delitos de asesinato y asociación para delinquir, en perjuicio de los jóvenes Geral Isaac Padilla Castro, Carlos Daniel Velásquez Suazo y Jonathan Joel Hernández Moreno.

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía presentó diversos elementos probatorios para sustentar la acusación, incluyendo informes periciales, documentación investigativa y declaraciones testimoniales.

Asimismo, entre las evidencias analizadas figuran videos obtenidos de cámaras de vigilancia y registros del Sistema Nacional de Emergencias 911, los cuales forman parte de la investigación sobre el triple crimen.

Luego de examinar el material aportado por el ente acusador, la jueza concluyó que existen fundamentos suficientes para que el proceso continúe en la siguiente etapa judicial, por lo que ordenó que ambos imputados permanecieran recluidos mientras avanza la causa.

Los dos procesados ​​​​permanecerán internos en el Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara, conocido como “El Pozo”.

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El asesinato de los tres estudiantes, perpetrado el pasado 26 de mayo, provocó indignación y consternación en la comunidad progreseña, que aún exige justicia por la muerte de los jóvenes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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