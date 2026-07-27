Calles tranquilas y puertas abiertas: así se vive en Mercedes de Oriente, el pueblo más seguro de Honduras

Mercedes de Oriente es un pequeño municipio del sur de La Paz, fronterizo con la hermana República de El Salvador, que destaca por la calidez de su gente, pero también por ser el pueblo más seguro de Honduras, ya que en diez años, no registran ni un solo homicidio. A continuación los detalles y las imágenes captadas por la lente de EL HERALDO.
Este sosprendente dato lo confirma la Mesa Intertinstitucional de Validación de Muertes por Causa Externa, integrada por el Observatorio Nacional de la Violencia, la Policía Nacional, la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público y el Registro Nacional de las Personas, tras certificar los datos correspondientes al periodo comprendido entre 2016 y 2025.
El estudio del espacio técnico mencionado logró identificar a un grupo reducido de municipios que rompieron la tendencia de violencia que se vive en el resto del territorio nacional. A estos pueblos que tienen entre siete y diez años sin registrar muertos se les conoce como "municipios blancos", y están distribuidos en 16 de los 18 departamentos del país.
Mercedes de Oriente encabeza esa lista con una marca que ningún otro municipio ha logrado igualar: una década completa sin homicidios. Le siguen Humuya, en Comayagua, y Lauterique en La Paz, ambos con nueve años libres de violencia; en el primero se registró un único caso en 2017, mientras que en el segundo el único homicidio de la década fue en 2021.
Con ocho años sin muertes figura Morolica, en Choluteca, y San Miguelito, en Francisco Morazán. Según los datos de la mesa técnica, Morolica reportó homicidios en 2016 y 2017, pero desde entonces no volvió a registrar más casos. En cambio, en San Miguelito los únicos hechos violentos de la década se registraron en 2023 y 2025.
Otro grupo de municipios logró acumular siete años, de forma alterna, sin homicidios. Estos son: Villeda Morales, en Gracias a Dios; Dolores Merendón, en Ocotepeque; Yauyupe, en El Paraíso; San Isidro y Cabañas, en Choluteca y La Paz, y Nueva Armenia, San Buenaventura y La Libertad, en Francisco Morazán.
En contraste, Atlántida y Yoro fueron los únicos departamentos donde todos sus municipios registraron al menos un homicidio en cada uno de los diez años que fueron analizados.
Con apenas 39.52 kilómetros cuadrados de extensión y una población aproximada de 1,250 habitantes, Mercedes de Oriente combina la tranquilidad y el entorno natural.
De acuerdo con los testinomios de pobladores y autoridades locales, la comunidad ha construido su convivencia sobre un principio simple: el respeto mutuo entre vecinos que, en su mayoría, se conocen entre sí.
Las autoridades destacan la restricción de bebidas alcohólicas como una medida determinante que les ha ayudado a mantener la tranquilidad. "Desde hace mucho tiempo es un municipio declarado como zona seca, donde no hay venta de bebidas alcohólicas, y eso se dio por muchas quejas que había en aquel tiempo, que se vendían bebidas alcohólicas y había muchos problemas", detalló a EL HERALDO el alcalde de Mercedes Oriente, Miguel Maldonado.
Aunque la disposición no surgió de manera improvisada, sino que fue aprobada mediante un cabido abierto, en respuesta a los conflictos que generaba el consumo de bebidas alcohólicas entre los pobladores.
Aunque la paz de Mercedes de Oriente también se atribuye al conocimiento que hay entre sus habitantes. "Somos un municipio pequeño, donde todos nos conocemos, ya conocemos la casa de Juan Pérez, la casa de José Zavala, ya conocemos a la familia de esas personas, y ese es uno de los logros que tenemos: que nos conocemos y que ya sabemos quién es quién. Cuando llega una persona que no es del municipio, la identificamos y buscamos información de dónde viene y cuál es el objetivo de estar acá", agregó el edil del municipio.
La doctora Dulce María Perdomo, quien atiende en el Centro de Salud de Mercedes de Oriente, confirmó que tampoco atiende heridos por riñas o peleas con armas de fuego o armas blancas. "Llevo como seis años aquí, y en este tiempo no he recibido heridos por armas. La incidencia por hechos violentos es prácticamente cero", aseveró.
El apego a las religiones católica y evangélica, sumado a la no ingesta de bebidas alcohólicas y el respeto entre pobladores, ha convertido a Mercedes de Oriente en un referente del Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH, que junto con EL HERALDO identificó a los municipios con menor incidencia de homicidios entre 2016 y 2025. Sus habitantes dicen que pueden tener la tranquilidad de transitar por sus calles y permanecer en sus hogares hasta con las puertas abiertas, con la certeza de que nada malo les ocurrirá y esperan continuar de esa forma.