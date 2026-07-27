Calles tranquilas y puertas abiertas: así se vive en Mercedes de Oriente, el pueblo más seguro de Honduras

Aunque la paz de Mercedes de Oriente también se atribuye al conocimiento que hay entre sus habitantes. "Somos un municipio pequeño, donde todos nos conocemos, ya conocemos la casa de Juan Pérez, la casa de José Zavala, ya conocemos a la familia de esas personas, y ese es uno de los logros que tenemos: que nos conocemos y que ya sabemos quién es quién. Cuando llega una persona que no es del municipio, la identificamos y buscamos información de dónde viene y cuál es el objetivo de estar acá", agregó el edil del municipio.