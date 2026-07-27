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Maneja Adobe, Canva y redes: Godofredo Fajardo revela funciones de su hija en alcaldía de Tegucigalpa

La hija de Godofredo Fajardo tiene 19 años y gana 45 mil lempiras mensuales en la alcaldía del Distrito Central

  • Actualizado: 27 de julio de 2026 a las 15:16
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Tremenda polémica se registró luego que se diera a conocer que la hija del diputado Godofredo Fajardo, quien tiene 19 años, trabaja para la alcaldía del Distrito Central con un salario de 45 mil lempiras.

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Godofredo Fajardo es diputado y vicepresidente del Congreso Nacional, teniendo un salario de 110 mil lempiras mensuales, su hija labora en la alcaldía del Distrito Central.

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Su hija es Nazareth Galilea Fajardo Banegas, quien tiene 19 años y fue registrada como asesora de la Regiduría 1 de la alcaldía capitalina.

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Sin embargo, Fajardo dijo en Tiktok que su hija no es asesora y cumple otras funciones. Según él, su hija se desempeña como coordinadora de actividades juveniles.

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Y es que los últimos videos de Fajardo en su cuenta de TikTok se llenaron de comentarios por el puesto de su hija en la alcaldía y el salario de 45 mil lempiras mensuales, la mayoría de estos comentarios fueron respondidos por el congresista.

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Nazareth Galilea Fajardo Banegas comenzó a laborar en la alcaldía del Distrito Central el 5 de enero de 2026.

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"Yo no trabajo en la alcaldía ni mando en la alcaldía", fue una de las respuestas que Fajardo dio a una persona que lo criticó por este puesto que tiene su hija.

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En días previos, el alcalde Juan Diego Zelaya dijo que cada regidor tenía la potestad de contratar sus asesores y eso era algo que se salía de su poder.

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Con respecto a las funciones y conocimieto de su hija en la alcaldía, mediante TikTok, Godofredo Fajardo mencionó que Nazareth "maneja inglés, italiano, maneja programas de computación..."

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Pero eso no es todo, su hija también maneja "Adobe, Canva y manejo de redes", lo que le hace abrirse puertas, justificó Fajardo.

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Y puntualizó: "No sé por qué pusieron asesor si ella es coordinadora de actividades juveniles".

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Esta fue la respuesta que Godofredo Fajardo dio sobre el conocimiento que tiene su hija y las funciones en la alcaldía de la capital de Honduras.

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