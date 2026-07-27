Maneja Adobe, Canva y redes: Godofredo Fajardo revela funciones de su hija en alcaldía de Tegucigalpa

Tremenda polémica se registró luego que se diera a conocer que la hija del diputado Godofredo Fajardo, quien tiene 19 años, trabaja para la alcaldía del Distrito Central con un salario de 45 mil lempiras.
Godofredo Fajardo es diputado y vicepresidente del Congreso Nacional, teniendo un salario de 110 mil lempiras mensuales, su hija labora en la alcaldía del Distrito Central.
Su hija es Nazareth Galilea Fajardo Banegas, quien tiene 19 años y fue registrada como asesora de la Regiduría 1 de la alcaldía capitalina.
Sin embargo, Fajardo dijo en Tiktok que su hija no es asesora y cumple otras funciones. Según él, su hija se desempeña como coordinadora de actividades juveniles.
Y es que los últimos videos de Fajardo en su cuenta de TikTok se llenaron de comentarios por el puesto de su hija en la alcaldía y el salario de 45 mil lempiras mensuales, la mayoría de estos comentarios fueron respondidos por el congresista.
Nazareth Galilea Fajardo Banegas comenzó a laborar en la alcaldía del Distrito Central el 5 de enero de 2026.
"Yo no trabajo en la alcaldía ni mando en la alcaldía", fue una de las respuestas que Fajardo dio a una persona que lo criticó por este puesto que tiene su hija.
En días previos, el alcalde Juan Diego Zelaya dijo que cada regidor tenía la potestad de contratar sus asesores y eso era algo que se salía de su poder.
Con respecto a las funciones y conocimieto de su hija en la alcaldía, mediante TikTok, Godofredo Fajardo mencionó que Nazareth "maneja inglés, italiano, maneja programas de computación..."
Pero eso no es todo, su hija también maneja "Adobe, Canva y manejo de redes", lo que le hace abrirse puertas, justificó Fajardo.
Y puntualizó: "No sé por qué pusieron asesor si ella es coordinadora de actividades juveniles".
Esta fue la respuesta que Godofredo Fajardo dio sobre el conocimiento que tiene su hija y las funciones en la alcaldía de la capital de Honduras.