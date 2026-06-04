A audiencia de declaración de imputados funcionarios del BCH acusados por millonario desfalco

Tegucigalpa, Honduras.- Los imputados, entre funcionarios y exfuncionarios del Banco Central de Honduras (BCH), detenidos el miércoles 3 de junio por el delito de malversación imprudente en perjuicio de la administración pública comparecen este jueves en San Pedro Sula, Cortés, a su audiencia de declaración de imputados. A los detenidos, vinculados al caso de la ahora condenada exfiscal Francia Sofía Medina, se les giró una orden de captura que fue ejecutada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) en Choluteca, Francisco Morazán y Cortés. Los imputados fueron trasladados esta mañana a la Secretaría del Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en San Pedro Sula, Cortés, donde escucharán los delitos que se les atribuyen.

Una vez que proporcionen sus datos generales, se desarrollará la audiencia de declaración de imputado que fue programada para la 1:30 de la tarde y se les fijará fecha para la siguiente audiencia inicial. La causa en contra de los 11 detenidos surge apenas días después de la condena contra la exfiscal conocida como "La Barbie Fiscal", hallada culpable por su participación en el mismo esquema de corrupción que habría afectado las finanzas del BCH.

Señalados

Entre los imputados está Arlen Fernando Cerrato Díaz, quien actualmente se desempeñaba como gerente regional del BCH en San Pedro Sula, quién se encontraría fuera del país. De acuerdo con el requerimiento fiscal, él es uno de los imputados con mayor cantidad de delitos atribuidos, al ser acusado por 35 delitos de malversación imprudente. Este jueves comparecen ante un juez Virgilio Antonio Villalobo Gálvez, exjefe de la División de Operaciones del Banco Central, a quien el Ministerio Público le atribuye 32 delitos de malversación imprudente relacionados con el supuesto manejo negligente de recursos públicos.

La lista también incluye a Ana Cristina Oliva Cáceres, quien en el pasado ocupó el cargo de gerente del BCH en San Pedro Sula; Aracely O'Hara Guillén y Carlos Fernando Ávila Hernández, actuales empleados del BCH en cargos gerenciales en las oficinas centrales en Tegucigalpa; Alex Geovani Caballero Altamirano, empleado vinculado a áreas operativas de la institución financiera estatal y que, según las investigaciones, tenía responsabilidades relacionadas con procesos internos del BCH. Otros imputados son Luis Arturo Avilés Moncada y Edgardo Antonio Álvarez Molina, quienes desempeñaron funciones administrativas y operativas durante el período investigado por las autoridades; Horacio Armando Laínez Pineda y Williams Edgardo Arévalo Rodríguez, ambos relacionados con áreas clave para los controles internos y operativos de la institución. Finalmente, Marco Tulio Nájera, quien al igual que los demás señalados deberá comparecer ante los tribunales para responder por las acusaciones formuladas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop). Estas personas habrían facilitado la sustracción irregular de fondos estatales por la exfiscal Francia Sofía Medina.

Capturados en todo el país