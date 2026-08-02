¿Por qué el tema del Met Gala 2027 ya está causando polémica?

Los Ángeles, Estados Unidos.- El Museo Metropolitano de Arte y Vogue confirmaron que el diseñador John Galliano será el protagonista de la exposición del Costume Institute en 2027, bajo el título "John Galliano Horizon". La noticia llega en medio de un debate por los comentarios antisemitas que el diseñador realizó en 2011, cuando trabajaba para Dior. Según el New York Times, Anna Wintour, directora editorial global de Vogue y miembro de la junta del Met, mantuvo encuentros con rabinos y líderes judíos de Nueva York para conocer su postura sobre la exposición. Galliano y Andrew Bolton, curador del Costume Institute, también participaron en esas reuniones.

En 2011, Galliano fue condenado por un delito de odio tras dirigir insultos antisemitas a clientes de un bar en París, en un episodio que derivó en su despido de Dior. El diseñador se disculpó posteriormente, atribuyó el incidente a su adicción al alcohol y a las drogas, y se sometió a tratamiento antes de regresar a la industria en 2014 como director creativo de Maison Margiela. Entre los líderes consultados figura el rabino Rick Jacobs, presidente de la Union for Reform Judaism, quien señaló que Galliano se mostró abierto durante los encuentros. El rabino Joshua Davidson, del Temple Emanu-El, pidió que la muestra también aborde las consecuencias del episodio y sirva para educar sobre el antisemitismo.