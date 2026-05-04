  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Met Gala 2026 en claves: hora, lugar, tema y quiénes no desfilarán por la alfombra

Las ausencias este año no son menores: entre descansos, agendas y polémicas, la lista de “no asistentes” está casi tan comentada como la de invitados. Sin Zendaya, la conversación cambia por completo

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 10:25
Met Gala 2026 en claves: hora, lugar, tema y quiénes no desfilarán por la alfombra
1 de 12

La Met Gala no es solo una alfombra roja: es el evento más importante de la moda global, donde celebridades y diseñadores compiten por crear el look más comentado del año. Aquí las claves de esta edición.

 Foto: Shutterstock.
Met Gala 2026 en claves: hora, lugar, tema y quiénes no desfilarán por la alfombra
2 de 12

La fiesta de la extravagancia se celebrará, como es tradición, en el Metropolitan Museum of Art, específicamente en el ala del Costume Institute, en Nueva York.

 Foto: Shutterstock.
Met Gala 2026 en claves: hora, lugar, tema y quiénes no desfilarán por la alfombra
3 de 12

La alfombra roja iniciará alrededor de las 5:30 p.m. (hora de Nueva York), es decir, 3:30 p.m. en Honduras, momento en que comienzan a desfilar las celebridades con sus apuestas más comentadas.

 Foto: Shutterstock.
Met Gala 2026 en claves: hora, lugar, tema y quiénes no desfilarán por la alfombra
4 de 12

Este año gira en torno a “Fashion Is Art”, una propuesta que refuerza la idea de la moda como una expresión artística. La exposición asociada, “Costume Art”, invita a ver las prendas como piezas de museo: conceptuales, estructuradas y con fuerte carga visual.

 Foto: Shutterstock.
Met Gala 2026 en claves: hora, lugar, tema y quiénes no desfilarán por la alfombra
5 de 12

La gran figura detrás del evento sigue siendo Anna Wintour, quien cada año supervisa cada detalle de la gala y su lista exclusiva de invitados.

 Foto: Shutterstock.
Met Gala 2026 en claves: hora, lugar, tema y quiénes no desfilarán por la alfombra
6 de 12

La alfombra de este año marcará el regreso de figuras importantes como Beyoncé, quien después de ser una de las favoritas, lleva años sin asistir.

 Foto: Shutterstock.
Met Gala 2026 en claves: hora, lugar, tema y quiénes no desfilarán por la alfombra
7 de 12

También se espera la presencia de grandes nombres como Nicole Kidman y Venus Williams, quienes además figuran entre los rostros más esperados y posibles coanfitrionas de la noche.

 Foto: Shutterstock.
Met Gala 2026 en claves: hora, lugar, tema y quiénes no desfilarán por la alfombra
8 de 12

Como cada año, hay ausencias que generan conversación. Algunas celebridades optan por no asistir por agenda, decisiones personales o incluso por haber sido excluidas de la lista curada por la organización. Un claro ejemplo es Taylor Swift, quien desde 2016 no pisa esta alfombra.

 Foto: Shutterstock.
Met Gala 2026 en claves: hora, lugar, tema y quiénes no desfilarán por la alfombra
9 de 12

Entre las últimas actualizaciones respecto a la asistencia de este año, se anunció que Zendaya, una de las artistas más esperadas, decidió no asistir tras un año profesional muy intenso y optó por tomarse un descanso.

 Foto: Shutterstock.
Met Gala 2026 en claves: hora, lugar, tema y quiénes no desfilarán por la alfombra
10 de 12

Mientras que Blake Lively, otra gran reina de la Met Gala, estará ausente por temas personales y legales recientes (principalmente por su conflicto con Justin Baldoni).

 Foto: Shutterstock.
Met Gala 2026 en claves: hora, lugar, tema y quiénes no desfilarán por la alfombra
11 de 12

Ariana Grande, Nicki Minaj y Demi Lovato figuran entre los nombres que, pese a haberse consagrado con sus looks en años anteriores, tampoco estarán presentes este 2026.

 Foto: Shutterstock.
Met Gala 2026 en claves: hora, lugar, tema y quiénes no desfilarán por la alfombra
12 de 12

Cabe recordar que no es solo moda: es exclusividad. Asistir a la Met Gala puede costar decenas de miles de dólares por entrada, y la lista de invitados es una de las más selectas del mundo.

 Foto: Shutterstock.
Cargar más fotos