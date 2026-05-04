Met Gala 2026 en claves: hora, lugar, tema y quiénes no desfilarán por la alfombra

La Met Gala no es solo una alfombra roja: es el evento más importante de la moda global, donde celebridades y diseñadores compiten por crear el look más comentado del año. Aquí las claves de esta edición.
La fiesta de la extravagancia se celebrará, como es tradición, en el Metropolitan Museum of Art, específicamente en el ala del Costume Institute, en Nueva York.
La alfombra roja iniciará alrededor de las 5:30 p.m. (hora de Nueva York), es decir, 3:30 p.m. en Honduras, momento en que comienzan a desfilar las celebridades con sus apuestas más comentadas.
Este año gira en torno a “Fashion Is Art”, una propuesta que refuerza la idea de la moda como una expresión artística. La exposición asociada, “Costume Art”, invita a ver las prendas como piezas de museo: conceptuales, estructuradas y con fuerte carga visual.
La gran figura detrás del evento sigue siendo Anna Wintour, quien cada año supervisa cada detalle de la gala y su lista exclusiva de invitados.
La alfombra de este año marcará el regreso de figuras importantes como Beyoncé, quien después de ser una de las favoritas, lleva años sin asistir.
También se espera la presencia de grandes nombres como Nicole Kidman y Venus Williams, quienes además figuran entre los rostros más esperados y posibles coanfitrionas de la noche.
Como cada año, hay ausencias que generan conversación. Algunas celebridades optan por no asistir por agenda, decisiones personales o incluso por haber sido excluidas de la lista curada por la organización. Un claro ejemplo es Taylor Swift, quien desde 2016 no pisa esta alfombra.
Entre las últimas actualizaciones respecto a la asistencia de este año, se anunció que Zendaya, una de las artistas más esperadas, decidió no asistir tras un año profesional muy intenso y optó por tomarse un descanso.
Mientras que Blake Lively, otra gran reina de la Met Gala, estará ausente por temas personales y legales recientes (principalmente por su conflicto con Justin Baldoni).
Ariana Grande, Nicki Minaj y Demi Lovato figuran entre los nombres que, pese a haberse consagrado con sus looks en años anteriores, tampoco estarán presentes este 2026.
Cabe recordar que no es solo moda: es exclusividad. Asistir a la Met Gala puede costar decenas de miles de dólares por entrada, y la lista de invitados es una de las más selectas del mundo.