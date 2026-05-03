La Met Gala a través del tiempo: looks que han redefinido la alfombra de la extravagancia

Zendaya y Rihanna han sido dos claras favoritas de la alfombra de la Met Gala en la última década. Pero no son las únicas que han acaparado el foco.
Jennifer Lopez convirtió la Met Gala 2018 en una declaración de poder y brillo con un impactante diseño de Balmain cargado de pedrería, transparencias y dramatismo arquitectónico.
Zendaya hizo historia en la Met Gala 2017 con un vestido tropical de Dolce & Gabbana inspirado en la naturaleza, demostrando desde entonces que su evolución como ícono de moda apenas comenzaba.
Timothée Chalamet rompió los códigos clásicos de la alfombra roja en la Met Gala 2021 al apostar por un look blanco de Haider Ackermann con sneakers Converse, fusionando elegancia y rebeldía contemporánea.
Taylor Swift fue una de las conductoras de la Met Gala de 2016, su última aparición en este evento. La temática era “Manus x Machina: Moda en la era de la tecnología” y, otra vez, se llevó todas las miradas.
Para la misma gala de 2016, Beyoncé llevó un diseño de Givenchy Alta Costura elaborado con latex dándole la vuelta de la manera más arriesgada al 'naked dress'
Katy Perry y Rihanna fueron las absolutas favoritas de la alfombra en la edición de 2018. Incluso posaron juntas para la portada de Vogue y protagonizaron infinidad de titulares.
Aunque Kylie Jenner fue señalada por portar un look demasiado sencillo en la Met de 2019, fue el maquillaje de Selena Gómez el que se llevó todas las críticas por ser considerado sucio y desprolijo por muchos.
De que el Vaticano pisara la alfombra roja en 2018 se encargó, precisamente, el ángel más dulce de la noche, Ariana Grande, en un vestido que parecía toda una obra maestra en telas.
Una de las eternas reinas de la Met Gala es Blake Lively, quien durante varios años ha portado los vestidos más amplios, con colas más largas y siluetas cuidadosamente estructuradas al estilo extravagancia.
En 2021 Lili Reinhart desfiló por la Met Gala y parecía un jardín dulce y bien cultivado entre flores.
En 2021, la californiana Billie Eilish dio un giro en su imagen. Posó zambullida en vaporosos tules y gasas de color nude, con un ceñido corsé con un escote y una falda de casi cinco metros de cola, mostrando su perfil más sensual y tradicionalmente femenino con un vestido firmado por Oscar de la Renta.