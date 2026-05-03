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Del revuelo por "Michael" a Blonde: 10 biopics que reviven vidas icónicas en la pantalla

El interés por los biopics vuelve a estar en su punto más alto gracias a "Michael", la esperada película sobre la vida de Michael Jackson que ha impuesto récords con sus cifras en taquilla

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 16:35
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En los últimos 10 años, cineastas y plataformas han apostado por revivir en pantalla historias de artistas fallecidos cuyas vidas estuvieron marcadas por el talento, la fama, la polémica y, muchas veces, la tragedia.
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Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody (2022). La película revive la impresionante carrera de Whitney Houston, su voz irrepetible y las presiones personales detrás de su éxito global.
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Blonde (2022). Aunque no es un biopic tradicional y adopta una visión más ficcionalizada, esta película inspirada en Marilyn Monroe volvió a poner bajo la lupa la vida, fragilidad y explotación de uno de los íconos más complejos de Hollywood.
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Respect (2021). Jennifer Hudson dio vida a Aretha Franklin en una producción que retrata su camino desde el góspel hasta convertirse en la Reina del Soul.
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Bohemian Rhapsody (2018). Freddie Mercury y Queen protagonizan uno de los biopics musicales más exitosos de la era reciente, centrado en el genio artístico del cantante y su inolvidable actuación en Live Aid.
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Judy (2019). Renée Zellweger encarnó a Judy Garland en una mirada a sus últimos años, mostrando el peso emocional de la fama, el agotamiento y el brillo persistente de una estrella eterna.
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All Eyez on Me (2017). El biopic sobre Tupac Shakur explora su ascenso meteórico, su activismo, sus conflictos personales y el legado de una de las voces más influyentes del hip-hop.
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"Elvis" (2022). Baz Luhrmann convirtió la historia de Elvis Presley en una experiencia visual intensa, explorando su ascenso, el fenómeno cultural y las tensiones con su representante.
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Born to Be Blue (2015). Ethan Hawke interpreta a Chet Baker en un retrato íntimo del legendario trompetista de jazz, marcado por su talento, sus adicciones y su lucha por reconstruirse.
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Straight Outta Compton (2015). La historia del grupo N.W.A. y del impacto de figuras como Eazy-E llevó al cine una mirada poderosa sobre el nacimiento del gangsta rap, la violencia policial y la revolución cultural que cambió la música.
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Back to Black (2024). Amy Winehouse vuelve a la pantalla con una producción que revisita su talento extraordinario, su vulnerabilidad emocional y la compleja relación entre fama y autodestrucción.
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"Michael" (2026). Aunque aún genera debate incluso antes de su consolidación definitiva en la conversación crítica, "Michael" ya posiciona nuevamente a Michael Jackson en el centro del fenómeno biopic. La película promete retratar la vida del Rey del Pop, desde su talento monumental hasta las controversias que siguen rodeando su figura.
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