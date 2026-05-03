Tobey Maguire, el Spider-Man más rico: ¿de cuántos millones es su fortuna?

El Spider-Man que marcó a toda una generación y más dinero que todos los demás juntos, nos referimos a Toby Maguire. A más de 20 años del estreno de su primer película, el actor que le dio vida al personaje de Peter Parker bajo la dirección de Sam Raimi sigue siendo el más recordado del cine y, en 2026, también el más adinerado entre quienes se pusieron el traje.
Su fortuna se estima en aproximadamente 75 millones de dólares, una cifra que deja muy atrás a sus sucesores: Andrew Garfield ronda los 16 millones y Tom Holland alcanza cerca de 25 millones. Ninguno de los dos ha logrado replicar el impacto económico de la trilogía original, y las razones van más allá del talento.
Pero antes de los millones, hubo años de anonimato. Maguire comenzó su carrera desde abajo: publicidades, pequeños papeles en televisión y audiciones que rara vez llegaban a algo. En ese camino incierto se cruzó con Leonardo DiCaprio, con quien compartió castings y tropiezos en una industria que no les abría las puertas fácilmente. De esa etapa nació una amistad que se mantiene hasta hoy.
Con paciencia y trabajo, los papeles fueron llegando. Peliculas como Pleasantville y The Cider House Rules le demostraron a Hollywood que había algo distinto en ese joven actor de perfil introspectivo y mirada sensible. Precisamente esas cualidades llamaron la atención de los productores que buscaban a alguien capaz de encarnar la humanidad y el conflicto interno de Peter Parker.
En 2002, Spider-Man llegó a las salas de cine y lo cambió todo. No solo para Maguire, sino para el género completo. La película fue un éxito arrollador y abrió el camino para lo que hoy conocemos como el universo de superhéroes en pantalla grande. El mundo quería más, y la trilogía obedeció.
Los números detrás de esa saga son tan llamativos como las escenas de acción. En la primera entrega, Maguire firmó un contrato de 4 millones de dólares. Para la segunda película, su salario saltó a 17.5 millones, y comenzó a recibir un porcentaje de las ganancias en taquilla que le reportó alrededor de 39 millones adicionales.
Con Spider-Man 3, el salario bajó levemente a 15 millones, pero su participación en las ganancias se disparó: 67 millones extra gracias al rendimiento del filme en cines de todo el mundo. En total, la trilogía le generó una fortuna que ningún otro intérprete del personaje ha podido igualar.
Maguire tuvo la habilidad, o la suerte, de llegar en el momento justo: cuando el cine de superhéroes comenzaba a explotar comercialmente y los estudios aún no habían establecido los topes salariales que vendrían después. Eso le permitió negociar contratos con condiciones que hoy serían impensables para un actor debutando en una franquicia.
Más allá de los números, su versión de Spider-Man dejó una huella que las siguientes no lograron borrar. El reencuentro en Spider-Man: No Way Home, donde compartió pantalla con Garfield y Holland, lo confirmó: cuando Tobey Maguire apareció en escena, el público respondió con una emoción que pocos momentos del cine reciente han provocado.
En términos de patrimonio, la comparación es contundente. Garfield, con sus dos entregas del personaje, acumuló alrededor de 16 millones. Holland, con el respaldo del Universo Cinematográfico de Marvel y varias películas en su haber, llega a los 25 millones.
La ironía es que Maguire lleva años alejado del protagonismo en Hollywood. Pocos proyectos, bajo perfil público y una vida lejos de los reflectores.
Sin embargo, su nombre sigue siendo sinónimo de Spider-Man para millones de fanáticos.