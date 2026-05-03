Tobey Maguire, el Spider-Man más rico: ¿de cuántos millones es su fortuna?

El Spider-Man que marcó a toda una generación y más dinero que todos los demás juntos, nos referimos a Toby Maguire. A más de 20 años del estreno de su primer película, el actor que le dio vida al personaje de Peter Parker bajo la dirección de Sam Raimi sigue siendo el más recordado del cine y, en 2026, también el más adinerado entre quienes se pusieron el traje.