Canciones icónicas que se escribieron en menos de una hora

"Bésame mucho" — Consuelo Velázquez (México, 1932): La única latinoamericana en esta lista ocupa un lugar que ningún otro bolero ha logrado igualar. Consuelo Velázquez contó que la compuso en un momento de descanso entre sus clases de piano, cuando todavía no había besado a nadie. Tenía 16 años y estudiaba en un colegio de monjas en Jalisco. La melodía quedó lista ese mismo año, aunque de acuerdo con el testimonio de su hijo, Mariano Rivera Velázquez, la letra no se daría por terminada hasta 1940, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno desarrollo y Velázquez se sentía particularmente sensibilizada frente a las historias de separaciones de novios y matrimonios jóvenes.