Canciones icónicas que se escribieron en menos de una hora

Un guitarrista que se queda dormido con una grabadora encendida, una adolescente que garabatea una letra antes de salir de casa o un cuarteto que improvisa en el estudio para no desperdiciar tres minutos de cinta. Varias de las canciones que han definido épocas y generaciones llegaron de golpe, sin aviso y con frecuencia en el momento menos pensado.
Paul McCartney lo recuerda así en la antología oficial de la banda: "Vivía en un piso pequeño en el que tenía un piano junto a la cama. Me desperté por la mañana con una melodía en mi cabeza y pensé: '¿Reconozco esta melodía, o no?' Sonaba un poco a jazz. De hecho, mi padre tocaba muchas canciones antiguas de jazz, y pensé que quizás era una de ellas. Cuando saqué los acordes empecé a interpretarla para todos mis amigos, preguntando si la conocían. Aparentemente, no".
Lo que siguió fue semanas de desconfianza. McCartney recorrió durante cerca de un mes los círculos musicales de Londres preguntando si alguien reconocía aquella melodía. Lo comparó con encontrar algo perdido y entregarlo a la policía: si nadie lo reclamaba en unas semanas, sería suyo. Nadie lo reclamó. La canción terminó titulándose Yesterday —después de meses bajo el nombre provisional de Scrambled Eggs— y se convirtió, según el Libro Guinness de los Récords, en la pieza más radiada de la historia de la música popular.
(I Can't Get No) Satisfaction — The Rolling Stones (1965): En las primeras horas de la mañana del 7 de mayo de 1965, en una habitación de hotel en Clearwater, Florida, Keith Richards registraba en un grabador lo que se convertiría en el riff inicial de (I Can't Get No) Satisfaction. Se volvió a dormir inmediatamente después, sin recordar siquiera apagar el grabador. Cuando despertó, la cinta había llegado a su fin. Ahí estaba el riff, seguido de media hora de ronquidos.
Días después Mick Jagger completó la letra en unos diez minutos al borde de una piscina. Cuando terminaron de grabarla, ni Mick ni Keith querían lanzarla como sencillo. Fue su manager Andrew Loog Oldham quien le vio potencial. "Lo siguiente que sé es que nos estábamos escuchando en Minnesota, en alguna estación de radio, somos el 'Hit de la semana' y ni siquiera sabíamos que Andrew la había lanzado", contó Richards años después. El 10 de julio de 1965 llegó al número uno en Estados Unidos.
Paranoid — Black Sabbath (1970): Geezer Butler lo explicó a la revista Guitar World en 2004: "La canción Paranoid fue escrita como una ocurrencia tardía. Básicamente, necesitábamos un track de relleno de tres minutos para el álbum, y a Tony [Iommi] se le ocurrió el riff. Rápidamente hice la letra y Ozzy la leía mientras cantaba". En las notas del álbum en vivo "Reunion" (1998), el mismo Butler precisó que la música se escribió en cinco minutos y que todo el proceso no superó las dos horas.
Bill Ward, baterista de la banda, lo confirmó así: "Me senté, Ozzy fue al micrófono, Geezer cogió su bajo y comenzamos a tocar. Lo que escuchas en Paranoid costó solo 25 minutos de trabajo. Lo único que añadimos fue el solo de guitarra de Tony, que grabó al día siguiente. Aún no me puedo creer lo que triunfó la canción, todo el mundo se volvió loco con ella".
Dreams — Fleetwood Mac (1977): Stevie Nicks, vocalista de la banda y autora de la canción, dijo en una entrevista que en un momento en el que no la necesitaban en el estudio principal, fue a otro espacio y con su teclado escribió Dreams en 10 minutos. Cuatro décadas después, en 2020, un video viral en TikTok —un hombre en patineta bebiendo jugo de arándano mientras la canción sonaba de fondo— la devolvió al top de las listas de reproducción en todo el mundo.
Losing my Religion — R.E.M. (1991): Peter Buck pasó una tarde bebiendo vino, viendo el Canal de Naturaleza en mute y aprendiendo a tocar la mandolina, cuando sin querer tocó Losing my Religion de principio a fin. Tuvo la suerte de grabar su sesión de práctica. Esos diez minutos de aprendizaje accidental sacaron a R.E.M. de los circuitos alternativos y los llevaron a convertirse en una de las bandas que definieron el rock de los noventa.
Royals — Lorde (2013): Lorde escribió la letra como en media hora. Luego la llevó a su productor, quien dijo "sí, está cool". La neozelandesa agrega que nunca se imaginó que iba a ser "gran cosa". Tenía 16 años. La canción ganó el Grammy a Mejor canción del año y nunca estaba pensada para aparecer en su álbum debut. Según se ha documentado, la inspiró una fotografía de una revista donde aparecía un jugador de béisbol con la palabra Royals bordada en la camiseta.
"Bésame mucho" — Consuelo Velázquez (México, 1932): La única latinoamericana en esta lista ocupa un lugar que ningún otro bolero ha logrado igualar. Consuelo Velázquez contó que la compuso en un momento de descanso entre sus clases de piano, cuando todavía no había besado a nadie. Tenía 16 años y estudiaba en un colegio de monjas en Jalisco. La melodía quedó lista ese mismo año, aunque de acuerdo con el testimonio de su hijo, Mariano Rivera Velázquez, la letra no se daría por terminada hasta 1940, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno desarrollo y Velázquez se sentía particularmente sensibilizada frente a las historias de separaciones de novios y matrimonios jóvenes.
De acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México, "Bésame mucho" cuenta con cerca de tres mil versiones en la voz de artistas como Pedro Infante, Frank Sinatra, Vicente Fernández, Elvis Presley, Luis Miguel y The Beatles. En 1999, fue reconocida como la canción en español más interpretada de la historia. La misma composición que nació en un descanso entre clases terminó siendo versionada en más de 20 idiomas.