10 k-dramas para empezar en el mundo de las series coreanas (y un bonus imperdible)

Para quienes quieren adentrarse por primera vez en este universo, esta selección reúne 10 series ideales para comenzar —todas disponibles en plataformas de streaming— y un título extra que se ha ganado el cariño del público como recomendación obligada.
Crash Landing on You. Un romance imposible entre una heredera surcoreana y un oficial norcoreano que conquista por su química y humor. Disponible en Netflix.
The Glory. Una mujer construye un meticuloso plan de venganza tras haber sido víctima de bullying extremo en su juventud. Disponible en Netflix.
Reply 1988. Una nostálgica mirada a la amistad, la familia y el crecimiento en un vecindario coreano de los años 80. Disponible en Netflix.
All of Us Are Dead. Un instituto se convierte en el epicentro de un brote zombie, poniendo a prueba la supervivencia de sus estudiantes. Disponible en Netflix.
Business Proposal. Una cita a ciegas que sale completamente de control cuando ella descubre que su “cita falsa” es su propio jefe. Disponible en Netflix.
Hometown Cha-Cha-Cha. Una dentista de ciudad descubre una nueva vida en un pueblo costero lleno de personajes entrañables. Disponible en Netflix.
It’s Okay to Not Be Okay. Un intenso drama romántico que aborda el amor, el trauma y la salud mental desde una perspectiva emocional y visualmente artística. Disponible en Netflix.
Descendants of the Sun. Un soldado y una doctora se enamoran en medio de misiones humanitarias y escenarios de alto riesgo. Disponible en Netflix, Viki y Prime Video.
Itaewon Class. Un joven exconvicto lucha por abrirse camino en el mundo empresarial con su propio restaurante en Seúl. Disponible en Netflix.
Goblin (Guardian: The Lonely and Great God). Una historia fantástica sobre un ser inmortal que busca su final hasta que conoce a una joven destinada a cambiar su vida. Disponible en Netflix.
Extraordinary Attorney Woo. Una joven abogada con autismo se enfrenta al mundo legal mientras demuestra una inteligencia brillante y una forma única de ver los casos. Disponible en Netflix.