Met Gala 2026: Wintour se refuerza con Beyoncé, Kidman y Venus Williams al frente del evento

Nueva York, Estados Unidos.- La cantante Beyoncé, la actriz Nicole Kidman y la tenista Venus Williams se unirán este año a Anna Wintour para copresidir la Met Gala 2026, el gran evento de la moda que se celebra cada año en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Mientras, el diseñador belga Anthony Vaccarello y la intérprete Zoë Kravitz copresidirán el comité anfitrión de la gala, en el que también se encuentran los cantantes Sabrina Carpenter, Sam Smith y Doja Cat y la modelo Alex Consani. También forman parte de este comité otras celebridades como Lena Dunham, Gwendoline Christie, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Paloma Elsesser, LISA, Chloe Malle o Teyana Taylor.

Este año, el evento explorará el Arte del Vestuario, indagando en la moda como arte y la relación entre la ropa y el cuerpo, tal y como anunció el museo el pasado noviembre. Andrew Bolton, curador a cargo del Instituto del Traje del Met (Costume Institute), explicó entonces que el título de la muestra (Costume Art, en inglés) alude a la historia de la propia institución, que se fundó en 1946 como una entidad independiente llamada Museo del Arte del Vestuario. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La entidad aún no ha anunciado el código de vestimenta del evento, pero este seguirá la temática de la gran exposición de primavera del Met, que abordará la importancia del "cuerpo vestido".