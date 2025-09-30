La razón de la separación entre Nicole Kidman y Keith Urban tras casi dos décadas juntos

Nicole Kidman y Keith Urban han puesto fin a su matrimonio después de 19 años juntos. La noticia, conocida en las últimas horas, ha sido confirmada por distintas fuentes.
Según información publicada por Daily Mail, la separación no se habría producido por una falta de afecto, sino por la imposibilidad de conciliar sus agendas profesionales.
Urban permanece gran parte del año en giras internacionales, mientras Kidman mantiene un calendario de rodajes que le exige estancias prolongadas en diferentes localizaciones.
“Keith nunca ve a Nicole; ya sea porque ella está filmando o él está de gira”, explicó una fuente cercana al entorno de la pareja. En ese contexto, la relación habría perdido la cercanía de los primeros años y derivado en lo que la misma fuente describe como “un matrimonio sin intimidad, en el que se cumplen las rutinas, pero sin una vida en común plena”.
Kidman y Urban contrajeron matrimonio en Sídney en 2006 y tienen dos hijas en común. Durante gran parte de su unión fueron considerados un referente de estabilidad, al compartir públicamente muestras de apoyo mutuo y apariciones conjuntas en eventos internacionales.
No obstante, la creciente distancia personal habría desembocado en la decisión de separarse.
Según las fuentes consultadas, fue el propio Urban quien expresó a Kidman que no estaba satisfecho con la dinámica de la relación.