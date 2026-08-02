Conatel abre licitación de espectro para ampliar cobertura 4G; previo despliegue al 5G

Tegucigalpa, Honduras.-La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) publicó este domingo -2 de agosto- las bases del Concurso Público Nacional para adjudicar tres bloques de espectro radioeléctrico en la banda 1700/2100 MHz, una medida con la que busca ampliar la cobertura de servicios 4G y crear las condiciones técnicas para el despliegue de la tecnología 5G en Honduras. El proceso contempla la adjudicación de tres bloques de 20 MHz cada uno y está dirigido a los operadores móviles autorizados en el país. El precio base será de ocho millones de dólares por bloque y la subasta se realizará el 26 de agosto, mientras que la adjudicación está prevista para el 31 de ese mismo mes.

Se trata de la primera licitación de espectro que se desarrolla en Honduras en 13 años. Según CONATEL, la iniciativa forma parte de la estrategia gubernamental orientada a reducir la brecha digital, atraer inversión al sector de telecomunicaciones y mejorar el acceso de la población a servicios de conectividad. Las bases del concurso establecen que los operadores que resulten adjudicatarios deberán cumplir con obligaciones de carácter social en un plazo máximo de 14 meses. Entre ellas figura la entrega de 200 líneas móviles con 20 GB de datos y 300 accesos de Internet Fijo Inalámbrico (FWA) con velocidad de 10 Mbps, destinados a comunidades y sectores con menor acceso a internet. Actualmente, Honduras cuenta con 250 MHz de espectro adjudicado, una de las cifras más bajas de Centroamérica. Para el ente regulador, la licitación representa un paso importante para cerrar esa brecha, fortalecer la competitividad del país y avanzar en la preparación de la infraestructura necesaria para una futura implementación del 5G.