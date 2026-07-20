Entregan tabletas a estudiantes en Lempira como parte de modernización educativa

Tegucigalpa, Honduras.- Como parte de la estrategia nacional para reducir la brecha digital en el sistema educativo público, la Secretaría de Educación (Seduc) inició la entrega de tabletas electrónicas a estudiantes en el municipio de Gracias, Lempira. La dotación de estos dispositivos es parte del programa gubernamental que busca incorporar herramientas tecnológicas en las aulas, con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en centros educativos, especialmente en zonas con limitaciones de acceso a recursos digitales. De acuerdo con autoridades educativas, las tabletas incluyen contenido pedagógico precargado, aplicaciones interactivas y acceso a plataformas de aprendizaje.

El contenido permitirá a los estudiantes desarrollar competencias digitales desde edades tempranas, en línea con las nuevas exigencias del entorno educativo global. La ministra de Educación, Arely Argueta, explicó durante la entrega de los dispositivos, que esta iniciativa se enmarca en el proceso de modernización del sistema educativo, el cual busca mejorar la calidad educativa y ampliar las oportunidades de aprendizaje. La funcionaria destacó que el acceso a la tecnología es clave para cerrar las brechas educativas existentes, especialmente en comunidades rurales donde históricamente ha existido menor acceso a herramientas digitales. La funcionaria anunció que el Gobierno avanza en el plan para dotar de conectividad a unos 8,000 centros educativos a nivel nacional, con el objetivo de garantizar el uso efectivo de estas herramientas tecnológicas en el proceso educativo. "Estamos impulsando una transformación educativa que permita a nuestros estudiantes acceder a mejores oportunidades. La tecnología es un componente fundamental en este proceso", manifestó Argueta. La entrega se realizó en la Escuela Juan Lindo, en el municipio de Gracias, Lempira, donde serán beneficiados aproximadamente unos 1,000 estudiantes.