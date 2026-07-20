Acuerdo avala contratación directa de Starlink para internet satelital en las escuelas

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Ejecutivo autorizó la contratación directa de la empresa SpaceX, a través de su distribuidor oficial Starlink Honduras, S. de R.L., para suministrar internet satelital a centros educativos públicos como parte del proyecto Aulas Conectadas. La autorización quedó establecida en el Acuerdo Ejecutivo No. 044-DP-2026, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, que faculta a la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER) para adquirir de forma progresiva terminales satelitales y contratar el servicio de conectividad de Starlink mediante contratación directa, al considerar que se trata de una solución tecnológica especializada para la cual no existen sustitutos convenientes, conforme al artículo 63 de la Ley de Contratación del Estado. El proyecto forma parte del programa presidencial Conectando Honduras y contempla conectar centros educativos de prebásica, básica y media entre 2026 y 2029, priorizando aquellos ubicados en comunidades rurales, vulnerables y de difícil acceso, donde la infraestructura de fibra óptica presenta limitaciones técnicas, económicas y operativas.

Más de 22,000 centros educativos hay en Honduras

De acuerdo con la Unidad del Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras (USINIEH), la Secretaría de Educación administra 22,598 centros educativos públicos en todo el país. En ese contexto, el acuerdo ejecutivo señala que solo 1,491 centros educativos cuentan con conectividad significativa para uso pedagógico, cifra que el documento identifica como el 15% del total, además de indicar que únicamente el 17.6% dispone de dispositivos funcionales y apenas el 2.5% tiene acceso a plataformas digitales de aprendizaje. El acuerdo no precisa el universo utilizado para calcular ese porcentaje ni define el criterio de conectividad significativa.

¿Por qué Starlink?

En los considerandos del acuerdo, el Ejecutivo argumenta que la tecnología satelital de órbita terrestre baja (LEO) de Starlink representa la alternativa más viable para llevar internet de banda ancha a comunidades donde no existe infraestructura terrestre de telecomunicaciones. Según el documento, el sistema permite instalar el servicio en poco tiempo, ofrece cobertura en cualquier punto del territorio con visión despejada al cielo, incorpora acuerdos de nivel de servicio (SLA) para garantizar la disponibilidad de la red y posibilita reutilizar la misma infraestructura en escuelas, centros de salud, alcaldías y otras instituciones públicas. Además, los terminales adquiridos pasarán a formar parte de los activos del Estado. El acuerdo también autoriza que parte de los equipos y del servicio contratado pueda destinarse a centros de salud, oficinas municipales y otras dependencias estatales ubicadas en zonas donde no existe una conectividad estable mediante redes terrestres.

Sin monto ni cronograma

Aunque el Ejecutivo autorizó la contratación directa, el acuerdo no revela el monto de la inversión, la cantidad de terminales satelitales que serán adquiridas ni el número de escuelas que serán conectadas durante la primera etapa del proyecto. Tampoco especifica la velocidad del servicio que recibirá cada institución, el costo mensual de la conectividad ni el plazo de los contratos que suscribirá la DIGER. Lo que sí establece es que esa dependencia deberá presentar informes periódicos al presidente de la República, por medio de la Secretaría de la Presidencia y en coordinación con la Secretaría de Educación, detallando los bienes y servicios contratados, los montos de inversión y el avance del proyecto.

Los planes comerciales