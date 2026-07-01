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En agosto harán concurso para elegir a directores y secretarios departamentales de Educación

La ministra de Educación, Arely Argueta, juramentó a la Junta Nacional de Selección Docente, quienes se encargarán de organizar y supervisar el proceso de selección.

  • Actualizado: 01 de julio de 2026 a las 17:06
En agosto harán concurso para elegir a directores y secretarios departamentales de Educación

La ministra de Educación, Arely Argueta juramentó a la presidenta de la Junta de Selección, Gissela López, quien funge como directora general de Talento Humano en la Seduc y a Douglas Ochoa, como secretario.

Foto: Cortesía (Seduc)

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) juramentó a la Junta Nacional de Selección Docente, quienes se encargarán de organizar y supervisar el concurso para seleccionar a los 18 directores y secretarios departamentales de Educación a nivel nacional.

Tras la juramentación, la junta realizará en los próximos días el llamamiento oficial para que los aspirantes participen en el proceso que se prevé se lleve a cabo en agosto.

Yuri Hernández, presidente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma) señaló que el concurso permitirá sustituir la práctica de nombramientos por afinidad política o designaciones directas, promoviendo la selección de las personas basados en sus méritos.

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"Se va a hacer el llamamiento para conformar las ternas respectivas y poder establecer la fecha, pero tiene que ser en este mes de agosto", indicó.

Los docentes que desean participar deben cumplir con el perfil académico requerido, el cual incluye como mínimo el grado de licenciatura, aunque se valorarán estudios de posgrado como maestrías o doctorados, así como experiencia en el ámbito educativo.

La convocatoria estará dirigida a profesionales de la educación que podrán inscribirse mediante plataformas digitales o de forma presencial, conforme a los lineamientos que establecerá la Junta de Selección.

Se espera que en los próximos días la junta, que preside la directora general de Talento Humano de la Seduc, Lesbia Gissela López, con representación de los colegios magisteriales, se reúna para definir el cronograma del proceso.

El dirigente magisterial subrayó la importancia de garantizar transparencia en el proceso para fortalecer la institucionalidad del sistema educativo.

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El cargo de director y secretario departamental tiene una duración de tres años, es decir, que al finalizar el proceso se debe llamar a un nuevo concurso.

Este año las autoridades de Educación hicieron nombramientos interinos sin realizar el concurso respectivo.

La junta deberá también organizar el concurso docente que se realizará en enero del 2027, como lo establece el reglamento del Estatuto del Docente Hondureño.

Hernández aseguró que este año no se realizará un nuevo proceso para contratar a docentes, pues actualmente se mantiene vigente el que se llevó a cabo en septiembre del año pasado.

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A inicios de la administración del presidente Nasry Asfura, la titular de Educación, Arely Argueta, dijo que se revisaría el proceso para determinar su legalidad, pues se denunciaron una serie de supuestas irregularidades.

La próxima semana la Seduc también nombrará a la Junta Nacional de Dirección Docente, que estará integrada por personal de la entidad y de los colegios magisteriales.

Este nuevo grupo tendrá la función de sugerir a las autoridades de Educación reformas que se deben hacer a la legislación nacional para mejorar y fortalecer el sector educativo.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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