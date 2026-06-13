Más de 103,000 alumnos abandonaron el sistema educativo público desde 2020

Tegucigalpa, Honduras.- Los problemas que enfrenta el sistema educativo, sumados a la falta de estrategias claras por parte de la Secretaría de Educación (Seduc) para reincorporar a los menores que están fuera de las aulas, han provocado que la matrícula escolar disminuya de forma sostenida cada año. Datos oficiales de la matrícula escolar de los últimos seis años, analizados por EL HERALDO, revelan que el país pierde en promedio entre el 1% y 2% de estudiantes cada año, tendencia que debería encender las alertas de las autoridades sobre el futuro del sistema educativo. En 2020, el sistema escolar registró un total de 1,921,454 alumnos, mientras que para 2026 la cifra bajó a 1,818,274, lo que representa una reducción acumulada de más de 103 mil estudiantes. La caída más fuerte fue en 2021, cuando la matrícula llegó a 1,825,319 estudiantes, lo que representa una disminución de alrededor del 4,9%, debido a los efectos de la pandemia del covid-19. Para 2022, se observará un nivel de recuperación con 1,847,353 estudiantes, equivalente a un crecimiento del 1,2%. Esta tendencia positiva continuó en 2023, cuando la matrícula alcanzó los 1.863.039 alumnos, con un aumento del 0,8%.

No obstante, el repunte fue temporal, pues en 2024, la matrícula volvió a descender a 1,830,185 estudiantes, reflejando una caída de 1,7%, respecto al año anterior. En 2025 se registró un leve incremento de cerca de 10.000 estudiantes, alcanzando una matrícula de 1.841.292 alumnos, lo que significa un crecimiento del 0,6%, pero sin lograr recuperar los niveles anteriores. Durante este año, el número de estudiantes volvió a disminuir. Datos oficiales del Sistema Integrado de Información Educativa de la Seduc revelan que hasta inicios de junio hay registrados 1,818,274 estudiantes. Eso representa una caída de más de 23,000 alumnos que no pudieron ingresar al sistema, o el 1,25%.

Los expertos advierten que esta caída sostenida responde a múltiples factores, entre los que destaca la pobreza, la cual obliga a muchos niños a abandonar la escuela para migrar o, en muchos casos, para trabajar desde la infancia, lo que interrumpe la continuidad educativa. A esto se suma que el país enfrenta un problema estructural de acceso, ya que más de un millón de menores siguen fuera del sistema educativo, lo que limita la capacidad de recuperación de la matrícula. Para especialistas, el dato más preocupante no es solo la caída puntual de algunos años, sino la tendencia, pues el sistema no está logrando retener ni atraer estudiantes de forma sostenida, señalan analistas educativos. En ese sentido, resaltan la necesidad de fortalecer estrategias como el apoyo económico a las familias, programas de reinserción escolar y mejoras en la calidad educativa, con el fin de frenar la pérdida constante de los estudiantes.