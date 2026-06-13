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Conductora se libró de morir al ser tragada con todo y auto por socavón en SPS

El hundimiento de la calzada evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura urbana ante fenómenos meteorológicos extremos.

  • Actualizado: 13 de junio de 2026 a las 09:08
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Jenny Gómez fue rescatada con vida luego de que su vehículo cayera en un socavón provocado por las fuertes lluvias en San Pedro Sula. La joven madre refirió que durante los angustiantes momentos que pasó solo pensaba en sus hijos.

 Fotos: Moisés Valenzuela/EL HERALDO.
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El automóvil quedó atrapado en un enorme hundimiento que se formó en el bulevar Los Arcos tras la erosión de la calzada, dejando a Jenny atrapada dentro del auto mientras se le metía agua.
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Equipos de emergencia y ciudadanos auxiliaron a Jenny Gómez tras el accidente ocurrido en medio del temporal.

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Las intensas precipitaciones debilitaron la estructura del pavimento hasta provocar el colapso de una parte de la vía y con la poca visibilidad en la zona fue imposible evitar caer al socavón.

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Jenny Gómez vivió momentos de angustia mientras esperaba ser rescatada del vehículo atrapado en el socavón.

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El incidente puso en evidencia los riesgos que enfrentan los conductores durante las lluvias torrenciales en la capital industrial, sobre todo en las últimas lluvias donde se ha evidenciado torrenciales precipitaciones.

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El socavón se abrió repentinamente en el bulevar Los Arcos, sorprendiendo a los automovilistas que transitaban por la zona.
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Personal de respuesta llegó al lugar para asegurar el área y asistir a la conductora afectada, que afortunadamente solo resultó con un episodio de nervios debido al peligro que enfrentó.
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El vehículo de Jenny Gómez quedó casi completamente hundido tras el colapso de la carpeta asfáltica.

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Las lluvias dejaron severos daños en la infraestructura vial de San Pedro Sula, incluyendo el hundimiento de esta importante arteria.
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Vecinos y transeúntes colaboraron en las labores de auxilio mientras llegaban los cuerpos de socorro.

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La intervención rápida de otras personas evitó que la joven conductora quedará bajo el agua.

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El caso refleja el impacto de las lluvias intensas y las limitaciones del drenaje pluvial en sectores vulnerables de la ciudad industrial, donde las últimas dos lluvias fuertes han dejado grandes desastres.
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La conductora relató que regresaba a su casa tras la jornada laboral cuando de repente la lluvia la sorprendió, pero nunca imaginó lo que pasaría.

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Gómez agradace a Dios seguir con vida, y pese a los daños materiales, haber vuelto a casa junto a sus hijos.
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Momento en que el automóvil de Gómez era levantado del socavón por una grúa, tras varias horas de labores.

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