Dictan arresto domiciliario para el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez

Según la acusación del Ministerio Público, Fúnez figura entre los supuestos autores intelectuales del asesinato del defensor ambiental.

Tocoa, Honduras.- Un juez sustituyó la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario bajo vigilancia policial para el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez Martínez , acusado de los delitos de asesinato y asociación para delinquir en perjuicio del ambientalista Juan Antonio López , crimen ocurrido el 14 de septiembre de 2024.

El exedil fue capturado en su vivienda el 12 de mayo de 2026 durante un operativo en el que también fueron detenidos Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez.

En la audiencia inicial, celebrada el 15 de mayo, un juez les dictó prisión preventiva y ordenó su traslado al Centro Penitenciario Nacional de Támara, en Francisco Morazán, mientras continuaban las investigaciones.

Durante la audiencia de revisión de medidas, la defensa de Fúnez argumentó que el exalcalde enfrenta problemas de salud y que, debido a su avanzada edad, permanecer en un centro penitenciario agravaba su condición médica.

Tras valorar los argumentos presentados, el juez resolvió sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, medida que deberá cumplir bajo vigilancia policial mientras continúa el proceso judicial.