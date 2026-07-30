Jorge Canahuati, presidente de Grupo OPSA, recibe premio por su trayectoria empresarial

Tegucigalpa, Honduras.- En un grato evento que reunió a distinguidas figuras del ámbito empresarial, el licenciado Jorge Canahuati Larach , presidente de Grupo OPSA y de la revista Estrategia & Negocios ( E&N ), fue homenajeado este jueves 30 de julio por su sólida carrera y valiosa contribución al desarrollo económico y social del país y de la región centroamericana.

El salón del Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa fue el punto de reunión para más de 40 altos ejecutivos representantes de rubros clave como la banca, telecomunicaciones, consumo masivo y otras industrias que marcan la economía del país.

Tras recibir el distinguido reconocimiento, el empresario expresó su profundo agradecimiento, remarcando la importancia del trabajo continuo. "Con mucho agradecimiento, lo recibimos, con mucha humildad también. Creo que es una vida entera, más de 60 años que el Grupo OPSA viene tratando de buscar generar la confianza, tener la credibilidad, que en medios de comunicación es muy importante, pero creo que hay que felicitar realmente a grupos como Manpower Group por esto, creo que hace falta promover y motivar aquellos ejemplos. Yo, pues, sorprendido con esto, pero la realidad es que muy agradecido", manifestó.

En ese sentido, Canahuati Larach fue uno de los galardonados de la noche de manera conjunta por las firmas Manpower Group y Brain Consulting Group en su primera edición.

Al ser consultado sobre lo que representa impulsar el crecimiento de las nuevas generaciones dentro del sector de la comunicación, Canahuati Larach fue enfático en que el verdadero valor de una empresa está en el compromiso con las audiencias. "Yo creo que lo importante es poder preparar a esas generaciones que vienen, establecer esos estándares, poder entender que uno se debe a nuestras audiencias, a nuestros consumidores y a nuestros clientes, y que eso es lo más importante", agregó.

La ceremonia coincidió con un momento especial para Manpower Group en el país, que celebró 28 años de operaciones en Honduras. "Esta actividad se realiza en el marco del 28 aniversario de Manpower Group en Honduras, hoy justamente cumplimos 28 años de liderar el mundo de la empleabilidad en Honduras", detalló la country manager de la firma para Honduras y Nicaragua, Isis Sandoval.

Sandoval remarcó que el propósito de este evento es rendir homenaje a empresarios que han dejado huella en sus respectivos sectores. "La actividad es una premiación a los líderes más visionarios de Honduras, donde se les está reconociendo por su legado y por su trayectoria", indicó.

Por su parte, la ejecutiva de Brain Consulting Group, Lesslie de Davidovich, explicó que la selección de galardonados también respondió a criterios más allá de lo corporativo. "Son líderes que realmente tienen una trayectoria y un impacto social demostrado a nivel país y que esto está impactando no solamente en sus empresas, sino también a nivel regional", puntualizó.

La velada incluyó una conferencia magistral de la presidenta de Manpower Group para Latinoamérica, Mónica Flores Barragán, quien viajó desde México para compartir su visión sobre el liderazgo transformador ante los presentes.