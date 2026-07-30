Endurecen multas por desperdicio y manipulación ilegal de redes de agua en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) continúa imponiendo sanciones por desperdicio de agua y manipulación de la red de distribución en el Distrito Central, en medio de la emergencia hídrica que enfrenta la capital. En una de las inspecciones más recientes, la Subgerencia Comercial multó con 2,000 lempiras a un establecimiento de comida rápida ubicado en el bulevar Juan Pablo II por lavar la acera con manguera, una práctica prohibida durante la temporada de escasez. La Ordenanza Municipal establece que el lavado de aceras, patios, jardines y vehículos con manguera constituye una infracción sancionable con una multa de L2,000.

Además, la normativa contempla que, en caso de reincidencia, la sanción aumenta a L 10,000 y puede incluir la suspensión del servicio de agua potable. Las acciones de fiscalización también alcanzaron a dos viviendas de la colonia Las Colinas, donde la UMAPS impuso dos multas de L 5,000 por manipular las redes municipales de agua potable. Según las autoridades, este tipo de intervenciones ilegales altera la distribución del recurso y puede afectar el abastecimiento para otros usuarios que están conectados al sistema. La municipalidad recordó que la manipulación de las tuberías de distribución está catalogada como una falta grave dentro de la Ordenanza Municipal que regula el uso del agua potable durante la emergencia. Las sanciones se mantienen mientras los principales embalses que abastecen al Distrito Central continúan con niveles bajos de almacenamiento.