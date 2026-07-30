Vecinos denuncian abandono de obra vial que beneficia a 15 familias en Monte de Los Olivos

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 15 familias de la colonia Monte de Los Olivos, en Comayagüela, denunciaron que los trabajos para mejorar una calle de la comunidad permanecen paralizados desde hace varias semanas.
Los vecinos aseguraron que la obra contemplaba la construcción de la calle, la instalación de tuberías para agua potable y también para aguas negras.
Sin embargo, señalaron que la obra ha quedado inconclusa y actualmente no hay personal laborando en el lugar.
EL HERALDO realizó un recorrido por la zona y constató que la vía continúa en malas condiciones. Además, no se observó presencia de trabajadores ni maquinaria ejecutando labores.
El acceso por la calle es complicado tanto para peatones como para vehículos, debido al deterioro del terreno y a las excavaciones que permanecen abiertas en algunos tramos.
Los pobladores advirtieron que la situación empeora durante la temporada de lluvias, cuando el camino se convierte en una zona de lodo que prácticamente impide el paso hacia las viviendas.
Ashley Yonari Barahona, residente del sector, afirmó que la falta de agua potable obliga a varias familias a desplazarse largas distancias para abastecerse del recurso.
“Para el agua de tomar uno tiene que ir hasta allá abajo, a la esquina, porque aquí cerca no hay nada. Y para agua potable vamos donde unos familiares; allá abajo tenemos familiares. Vamos allá a lavar ropa o caminamos con baldes hasta acá”, relató.
La vecina señaló que la problemática afecta a numerosos hogares y pidió que las autoridades retomen los trabajos para mejorar las condiciones del sector.
“Aquí enfrente son cinco personas y aquí solo somos mi marido y yo, pero hay muchos vecinos afectados. Ojalá que nos vengan aquí a ayudarnos con eso y más con lo del agua, porque es complicado”, expresó.
Otra residente, Flor Castro, aseguró que desde hace aproximadamente dos semanas dejaron de observar a las cuadrillas que realizaban las excavaciones para la instalación del sistema de aguas negras.
“La verdad es que hay como dos semanas que nosotros no los vemos. Estaban supuestamente poniendo los tubos, abriendo calle para poner las aguas negras y después les dijeron que iban a continuar con la reparación de toda esta calle”, manifestó.
Castro agregó que la mayor preocupación, de momento, son las lluvias: "Se complica más cuando llueve, que se pone horrible; uno no puede ni sacar su carro. Si en verdad van a seguir trabajando, que lo hagan porque es necesario. Tanto las aguas negras, el agua potable como la reparación de las carreteras”.
La obra fue anunciada por la vicealcaldesa del Distrito Central, Saraí Rivera. No obstante, los residentes denunciaron que, tras abrir zanjas para instalar tuberías en algunos puntos de la calle, los trabajos quedaron suspendidos.