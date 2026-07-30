Vecinos denuncian abandono de obra vial que beneficia a 15 familias en Monte de Los Olivos

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 15 familias de la colonia Monte de Los Olivos, en Comayagüela, denunciaron que los trabajos para mejorar una calle de la comunidad permanecen paralizados desde hace varias semanas. Los vecinos aseguraron que la obra contemplaba la construcción de la calle, la instalación de tuberías para agua potable y también para aguas negras. Sin embargo, señalaron que la obra ha quedado inconclusa y actualmente no hay personal laborando en el lugar.

EL HERALDO realizó un recorrido por la zona y constató que la vía continúa en malas condiciones. Además, no se observó presencia de trabajadores ni maquinaria ejecutando labores. El acceso por la calle es complicado tanto para peatones como para vehículos, debido al deterioro del terreno y a las excavaciones que permanecen abiertas en algunos tramos. Los pobladores advirtieron que la situación empeora durante la temporada de lluvias, cuando el camino se convierte en una zona de lodo que prácticamente impide el paso hacia las viviendas. Ashley Yonari Barahona, residente del sector, afirmó que la falta de agua potable obliga a varias familias a desplazarse largas distancias para abastecerse del recurso.