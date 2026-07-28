¿Quiere trabajar en el extranjero? Estos son los requisitos para aplicar desde Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una nueva oportunidad de empleo en el extranjero se abre para los hondureños interesados en incorporarse a programas de trabajo temporal en países como España, Estados Unidos y Canadá, mediante una iniciativa impulsada por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.
El programa tiene como objetivo facilitar una movilidad laboral ordenada y ofrecer alternativas de generación de ingresos para ciudadanos con experiencia en distintas áreas productivas, bajo procesos regulados y con acompañamiento institucional.
De acuerdo con la convocatoria, los hondureños podrán aplicar a plazas en sectores como agricultura, jardinería, mecánica, construcción y servicios generales, según las necesidades de los empleadores internacionales que participan en estos procesos de contratación.
Entre las oportunidades disponibles también se incluyen puestos para meseros, soldadores, carpinteros, electricistas, amas de llaves, cocineros, chefs y trabajadores de limpieza industrial, áreas que requieren personal con conocimientos técnicos y experiencia comprobada.
Además, la oferta laboral contempla plazas para operarios empacadores, asistentes de feria, ayudantes de cocina, pintores residenciales y escaladores de torres, ampliando las posibilidades para trabajadores de diferentes oficios.
La Secretaría de Trabajo informó que los interesados deberán cumplir una serie de requisitos para formar parte del proceso de selección y avanzar hacia una posible contratación en el extranjero.
Entre las condiciones establecidas se encuentra ser mayor de 21 años, tener nacionalidad hondureña y residir actualmente en el territorio nacional, además de contar con la documentación requerida para participar en la convocatoria.
Los aspirantes también deberán demostrar experiencia en el área laboral a la que desean aplicar y contar con las capacidades necesarias para desarrollar las funciones solicitadas por las empresas contratantes.
Otro de los requisitos establecidos es gozar de buena salud y condición física, debido a que varias de las plazas disponibles corresponden a actividades operativas que pueden requerir esfuerzo y preparación.
Además, los candidatos deberán acreditar que no cuentan con antecedentes penales, policiales ni migratorios que puedan limitar su participación en los procesos de contratación internacional.
La iniciativa representa una alternativa para hondureños que buscan acceder a empleos formales fuera del país mediante mecanismos legales, reduciendo los riesgos asociados a ofertas laborales fraudulentas o procesos migratorios irregulares.
Las autoridades recomendaron a los interesados utilizar únicamente los canales oficiales de información y evitar entregar documentos o dinero a intermediarios no autorizados que prometan empleos en el extranjero.
Para iniciar el proceso de aplicación, los ciudadanos pueden escanear el código QR habilitado por la Secretaría de Trabajo o ingresar al formulario digital dispuesto para registrar sus datos y experiencia laboral.
El enlace para completar la solicitud es: https://airtable.com/apporrF9re1Eyllpb/pag2NkbxXU6k84QF1/form
La institución también habilitó el número telefónico +504 8810-7342 para brindar información y orientación a los hondureños interesados en conocer los detalles del programa.
De igual manera, los solicitantes pueden comunicarse al correo electrónico atencion.pte@trabajo.gob.hn para resolver consultas relacionadas con requisitos, inscripción y etapas del proceso de selección.