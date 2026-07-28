¿Quiere trabajar en el extranjero? Estos son los requisitos para aplicar desde Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una nueva oportunidad de empleo en el extranjero se abre para los hondureños interesados en incorporarse a programas de trabajo temporal en países como España, Estados Unidos y Canadá, mediante una iniciativa impulsada por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

El programa tiene como objetivo facilitar una movilidad laboral ordenada y ofrecer alternativas de generación de ingresos para ciudadanos con experiencia en distintas áreas productivas, bajo procesos regulados y con acompañamiento institucional.

De acuerdo con la convocatoria, los hondureños podrán aplicar a plazas en sectores como agricultura, jardinería, mecánica, construcción y servicios generales, según las necesidades de los empleadores internacionales que participan en estos procesos de contratación.

Entre las oportunidades disponibles también se incluyen puestos para meseros, soldadores, carpinteros, electricistas, amas de llaves, cocineros, chefs y trabajadores de limpieza industrial, áreas que requieren personal con conocimientos técnicos y experiencia comprobada.

Además, la oferta laboral contempla plazas para operarios empacadores, asistentes de feria, ayudantes de cocina, pintores residenciales y escaladores de torres, ampliando las posibilidades para trabajadores de diferentes oficios.

La Secretaría de Trabajo informó que los interesados deberán cumplir una serie de requisitos para formar parte del proceso de selección y avanzar hacia una posible contratación en el extranjero.

Entre las condiciones establecidas se encuentra ser mayor de 21 años, tener nacionalidad hondureña y residir actualmente en el territorio nacional, además de contar con la documentación requerida para participar en la convocatoria.

Los aspirantes también deberán demostrar experiencia en el área laboral a la que desean aplicar y contar con las capacidades necesarias para desarrollar las funciones solicitadas por las empresas contratantes.