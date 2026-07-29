Educación de fines de semana supera a la nocturna y suma más de 27,000 nuevos estudiantes

Tegucigalpa, Honduras.- La modalidad de educación a distancia, que se imparte los fines de semana, está desplazando progresivamente a la tradicional jornada nocturna, que en los últimos años se ha visto afectada por la inseguridad, la falta de transporte, entre otros factores sociales. Datos de la Secretaría de Educación (Seduc) analizados por EL HERALDO muestran cómo la jornada nocturna pierde alumnos cada año, mientras la educación de fines de semana, por el contrario, aumenta su matrícula. La matrícula nocturna ha caído de 22,982 estudiantes en 2021 a 18,179 en 2026, es decir, en los últimos seis años perdió cerca de 5,000 alumnos. Por su parte, la modalidad de fines de semana ha crecido en más de 27,000 estudiantes, pasando de 69,374 a 97,043 en el mismo período.

La mayoría de los estudiantes que ingresan a esas dos modalidades superan los 15 años y ya forman parte de la población económicamente activa de Honduras. Muchos abandonaron el sistema educativo años atrás y ahora buscan retomar sus estudios bajo condiciones más flexibles; sin embargo, por razones como la inseguridad, muchos estudiantes prefieren cambiar de modalidad. José Martínez es uno de los miles de estudiantes que decidió cambiarse. Hasta el año pasado, el joven de 19 años asistía por las noches al Instituto Técnico Luis Bográn, en Tegucigalpa, pero la inseguridad en su colonia y la falta de transporte lo obligaron a abandonar sus estudios. “Salía a las 9:00 de la noche y tenía que caminar varias cuadras. A veces no había buses y era peligroso”, relató.

Actualmente estudia en modalidad de fines de semana en el Instituto Mixto Hibueras, donde asegura haber encontrado un equilibrio entre su trabajo y el estudio. En esta modalidad que se presenta a los jóvenes que dejaron sus estudios por varios años como una alternativa para retomar sus estudios está inscrito hasta este año el 5% de la matrícula escolar a nivel nacional.

Por ser los departamentos más grandes, Cortés y Francisco Morazán son los que registran mayor matrícula este año (18,122 y 17,791 alumnos, respectivamente), según datos del Sistema Integrado de Información Educativa de la Seduc. En contraste, la matrícula nocturna es significativamente menor, con 6,396 alumnos en Francisco Morazán y 2,341 en Cortés. Incluso en departamentos con menor población, como Lempira u Ocotepeque, la modalidad de fines de semana supera ampliamente a la nocturna.

Opiniones

Expertos coinciden en que la caída de la jornada nocturna no responde únicamente a razones académicas, sino a problemáticas sociales estructurales. Mario Alas, coordinador del Observatorio de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), explicó que la inseguridad ha sido determinante en este cambio. “La violencia e inseguridad han afectado la matrícula nocturna, provocando incluso el cierre de secciones y jornadas completas en institutos de las principales ciudades. Además, no hay transporte público después de ciertas horas y el riesgo de movilizarse de noche es alto”, manifestó.

A esto se le suma el impacto económico de estar en la modalidad nocturna; según considera Onan Cálix, representante del magisterio, muchos estudiantes optan por entrar a estudiar los fines de semana porque solo deben asistir dos días a la semana (sábado o domingo). “Esto reduce costos de transporte y facilita que quienes trabajan puedan continuar sus estudios, algo que la jornada nocturna no permite por su frecuencia diaria”, indicó.