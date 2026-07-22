Gobierno instala mesas técnicas para modernizar el sistema educativo

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras instaló este miércoles -22 de julio- una nueva etapa de trabajo del Consejo Nacional de Educación (Coned), con la juramentación de la comitiva que definirá la agenda orientada a modernizar el sistema educativo nacional.
Las instituciones presentaron informes y propuestas dirigidas a fortalecer la educación, enfocándose en la incorporación de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, y en la reducción de la deserción escolar.
María Antonieta Mejía, presidenta del Coned y designada presidencial, señaló que una de las principales prioridades será la dignificación del magisterio mediante procesos de microcredenciales y certificaciones para los docentes.
También se hará la instalación de mesas técnicas para analizar ejes estratégicos como la actualización de la malla curricular, de acuerdo con las exigencias del mercado laboral.
La ministra de Educación, Arely Argueta, afirmó que el Coned coincide en la necesidad de introducir cambios en la currícula nacional básica, con especial impulso a la educación técnica.
En la reunión participaron el viceministro de Finanzas, Roberto Chang; la ministra de Desarrollo Social, Fátima Juárez; el presidente de la comisión ordinaria de Educación del Congreso Nacional, Arnold Daniel Burgos, y la ministra de Educación, Arely Argueta.
También asistieron el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho; el rector de la Universidad José Cecilio del Valle, Julio Raudales; el director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), Hernán Loucel, y el secretario del Coned y ministro de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, Yasser Abdalah Handal, entre otros invitados.