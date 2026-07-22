Gobierno instala mesas técnicas para modernizar el sistema educativo

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras instaló este miércoles -22 de julio- una nueva etapa de trabajo del Consejo Nacional de Educación (Coned), con la juramentación de la comitiva que definirá la agenda orientada a modernizar el sistema educativo nacional.

Las instituciones presentaron informes y propuestas dirigidas a fortalecer la educación, enfocándose en la incorporación de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, y en la reducción de la deserción escolar.

María Antonieta Mejía, presidenta del Coned y designada presidencial, señaló que una de las principales prioridades será la dignificación del magisterio mediante procesos de microcredenciales y certificaciones para los docentes.