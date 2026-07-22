La CSJ niega acusaciones del CNA por supuesta "justicia selectiva" en el caso de JOH

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó los señalamientos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) sobre una presunta "justicia selectiva" en el caso de la suspensión de la orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández. La respuesta del ente de justicia surge luego de que la directora del CNA, Gabriela Castellanos, anunciara que la organización presentará un análisis sobre las actuaciones de la Sala de lo Constitucional, al considerar que existen resoluciones que "estarían favoreciendo a determinados ciudadanos". "Presentamos líneas de investigación al Ministerio Público, hemos manifestado de manera categórica que él —Juan Orlando Hernández— es hondureño y quiere regresar a su tierra. Lo que sí hemos apuntado es un análisis del porqué la CSJ, por medio de la Sala Constitucional, favorece a unos hondureños y no es parejo con todos", explicó.

Negación

Ante esos cuestionamientos, el magistrado de la CSJ, Mario Díaz, aseguró que el Poder Judicial tiene la obligación de impartir justicia sin considerar la condición política, económica o social de las personas. "Nosotros tenemos como responsabilidad aplicar la justicia sin ver a quién le corresponde, solamente tratando de operar bajo lo que establece la Constitución de la República, los tratados y convenios internacionales de los cuales una forma parte, y ver a todas las personas por igual", sostuvo. Asimismo, indicó que la CSJ recibirá el informe anunciado por el CNA y, de ser necesario, responderá a los señalamientos que contenga. "Estamos abiertos a cualquier tipo de crítica o de señalamiento que se haga por parte de cualquier institución, en este caso el CNA; vamos a esperar el informe, y si hay que explicar algunas situaciones que creamos que no se están percibiendo de la misma manera que nosotros, perfectamente lo vamos a hacer porque estamos obligados a estar con transparencia", sostuvo.

Suspensión a orden de captura