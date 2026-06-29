Documento íntegro que suspende la orden de captura de Juan Orlando Hernández: esto dice

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez natural de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió este lunes 29 de junio suspender temporalmente la orden de captura y la alerta roja internacional emitidas contra el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, luego de una solicitud presentada por su apoderado legal, Mario Cárdenas, quien pidió que su representado pudiera regresar voluntariamente al país para someterse al proceso judicial que enfrenta en Honduras. El juez natural también fijó para el próximo lunes 3 de agosto, a las 9:00 de la mañana, la audiencia de declaración de imputado del exmandatario por los delitos de fraude y lavado de activos relacionados con el caso Pandora II.

La resolución judicial establece que la suspensión temporal de las órdenes de captura y de la alerta roja internacional estará vigente desde el 20 de julio hasta el 3 de agosto de 2026. Asimismo, advierte que dichas medidas recobrarán vigencia automáticamente una vez concluido ese plazo, salvo que el juzgado emita una resolución posterior ordenando su suspensión definitiva.

Documento íntegro

El documento señala que la petición fue promovida por el abogado Mario José Cárdenas, quien acreditó representación legal del exmandatario y manifestó la intención de que este comparezca voluntariamente ante las autoridades hondureñas. En el análisis jurídico, el tribunal consideró principios constitucionales y procesales relacionados con la aplicación de medidas cautelares, entre ellos la proporcionalidad, excepcionalidad y el respeto a la presunción de inocencia.