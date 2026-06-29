Sube a 1,719 la cifra de muertos y a 5,034 los heridos por el doble terremoto en Venezuela

Caracas, Venezuela.- La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela ascendió a 1.719 y la de heridos a 5.034, informó este lunes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

"La cifra de personas que perdieron la vida asciende a 1.719 y 5.034 personas heridas", indicó Rodríguez durante el balance ofrecido a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) sin dar cuenta sobre el número de desaparecidos.

Desde que ocurrieron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se han registrado 609 réplicas, incluida la de esta mañana que, según indicó Rodríguez, fue de 4,2, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos aseguró que fue de 4,6.

"Hoy en la mañana tuvimos una réplica que fue sentida por la población (...) generó cierta zozobra en la población pero debemos decir que no hubo ninguna afectación", apuntó.